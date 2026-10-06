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Bắt Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi liên quan đến số tài sản trị giá 1,7 tỷ đồng

| | Xã hội

Đây là đối tượng đã thực hiện vụ trộm chiếc đồng hồ của người bạn làm ăn.

Ngày 6/10, Bộ Công an thông tin, Công an phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk vừa chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng trộm cắp chiếc đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 7 giờ ngày 3/10, Công an phường Ea Kao tiếp nhận tin báo của anh B (29 tuổi) trú cùng phường về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm 1 chiếc đồng hồ nói trên.

Đối tượng Nguyễn Văn Thành Công tại hiện trường thực hiện vụ trộm đồng hồ Rolex (Ảnh: Bộ Công an).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Ea Kao đã chủ trì, phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự, phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk khẩn trương vào cuộc xác minh, truy xét, khoanh vùng những người nghi vấn.

Sau gần 24 giờ tích cực điều tra, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến 3 giờ ngày 4/10 lực lượng Công an đã làm rõ đối tượng gây ra vụ trộm trên là Nguyễn Văn Thành Công (30 tuổi) trú tại phường Ea Kao. Công là bạn bè cùng làm ăn với anh B.

Chiếc đồng hồ Rolex tang vật của vụ án trị giá hơn 1,7 tỷ đồng (Ảnh: Bộ Công an).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Công khai nhận, do làm ăn thua lỗ, nợ nần, túng thiếu tiền bạc nhiều và khi biết anh B sở hữu chiếc đồng hồ đắt tiền nên đã nảy sinh ý định trộm cắp.

Khoảng 3 giờ 45 phút ngày 3/10, lợi dụng lúc anh B đang ngủ, Công đã đột nhập vào nhà lấy cắp chiếc đồng hồ, đem về cất giấu chờ thời cơ tiêu thụ. Tuy nhiên, khi chưa kịp tiêu thụ thì đã bị Công an bắt giữ.

Hiện Công an đã thu hồi chiếc đồng hồ và đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng Nguyễn Văn Thành Công theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống & Pháp luật

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