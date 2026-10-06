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Nhiều nơi sẽ có mưa to đến rất to trong 5 ngày liên tiếp

| | Xã hội

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Trung Bộ bước vào đợt mưa lớn diện rộng. Dự báo, mưa có khả năng kéo dài đến 10-11/10.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (6/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các khu vực tại Bắc Bộ và Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Trung Bộ bước vào đợt mưa lớn diện rộng, khả năng kéo dài đến ngày 10-11/10.

Nhiều nơi sẽ có mưa to đến rất to trong 5 ngày liên tiếp - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Báo Lao động).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 6 và ngày 7/10

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 20-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ từ 17-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ từ 17-31 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc (từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị) có mưa vài nơi, riêng phía Bắc Quảng Trị có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam (khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP.Huế) có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 21-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc (TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 19-27 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Theo Duy Anh

vietnamdaily

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