Bắt nhân viên ngân hàng Nguyễn Tài

Tối 6/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tài (27 tuổi), trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Tài là nhân viên ngân hàng có chi nhánh Đà Nẵng và ông Trần Văn P (61 tuổi), trú quận Hải Châu từng nhiều lần hợp tác cho vay tiền đáo hạn ngân hàng nên quen biết nhau. Do trước đó, Nguyễn Tài vay nợ tiền của nhiều người và không có khả năng trả nợ nên đối tượng đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của ông Trần Văn P.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Tài - Ảnh: CA Đà Nẵng

Ngày 27/03/2024, Tài nói dối với ông P. là cần vay 04 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng cho cha mẹ ruột và người thân. Để nạn nhân tin tưởng, Tài gửi hình ảnh 02 Giấy chứng nhận quyển sử dụng đất của cha mẹ ruột và của người khác đang thế chấp tại Ngân hàng cho ông P xem.

Ông P tin tưởng nên đã nhiều lần chuyển vào số tài khoản ngân hàng của cha ruột Tài là ông Nguyễn V mở tại ngân hàng với số tiền khoảng 04 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, Tài sử dụng toàn bộ số tiền nêu trên để trả nợ.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tài về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.