Bắt tạm giam "cò" đất Bùi Văn Đoàn

Ngày 6/11, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ngọc Lặc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Văn Đoàn (36 tuổi) ở xã Quang Trung về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an huyện Ngọc Lặc nhận được đơn tố cáo của nhiều hộ dân trên địa bàn các xã của huyện Ngọc Lặc về việc: Từ năm 2022 đến 2023, Bùi Văn Đoàn mặc dù chỉ là "cò" môi giới mua bán bất động sản nhưng đã nhận trên 130 triệu đồng tiền đặt cọc để làm "nhanh" Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên sau khi nhận tiền Đoàn đã không làm được mà sử dụng toàn bộ số tiền nói trên vào mục đích cá nhân.

Bùi Văn Đoàn tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hoá).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Ngọc Lặc đã tập trung điều tra, xác minh, làm rõ. Kết quả điều tra đã có đủ căn cứ xác định Bùi Văn Đoàn đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với thủ đoạn nhận mình quen biết với nhiều quan chức cấp xã, cấp huyện nên có thể làm "nhanh" Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là các loại đất chia lô, bán nền hoặc đất nông nghiệp chuyển đổi thành đất ở, Bùi Văn Đoàn đã nhận tiền của nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Ngọc Lặc có nhu cầu làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Mỗi hộ, Đoàn nhận từ 10 đến 30 triệu đồng với tổng số tiền trên 130 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Đoàn đã không làm hồ sơ cho họ mà tiêu xài hết số tiền nói trên.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, mở rộng.