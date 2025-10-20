Bắt nữ công nhân cho nhiều đồng nghiệp vay tiền: Tổng cộng hơn 600 triệu đồng, không cần viết giấy nợ nhưng thu lãi 121%/năm

Sáng ngày 15/10/2025, Công an xã Phước An (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) phát hiện Nguyễn Thị Tuyết Loan (sinh năm 1976, trú tại khu phố Hải Dinh, phường Long Hương, TP. Hồ Chí Minh), là công nhân Công ty Sankyu – Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, có hành vi cho nhiều công nhân vay tiền với lãi suất cao trái quy định.

Trong quá trình làm việc, Loan khai nhận từ khoảng đầu tháng 3/2025 cho đến nay, Nguyễn Thị Tuyết Loan lợi dụng mối quan hệ quen biết với những công nhân làm việc chung trong Công ty Sankyu đã cho 8 người vay với số tiền từ 5.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, lãi suất 10%/1 tháng (121% /năm).

Loan đưa tiền mặt cho người vay tiền, không yêu cầu viết giấy vay tiền, người vay trả tiền lãi trực tiếp bằng tiền mặt cho Loan vào ngày 10 hàng tháng. Loan cho nhiều người vay với tổng số tiền cho vay là: 610 triệu đồng với lãi suất từ 121%/năm, thu lợi bất chính số tiền hơn 51 triệu đồng.

Công an xã Phước An đã tiến hành tạm giữ của đối tượng 1 cuốn vở bên trong có ghi thông tin của những người vay tiền và để tính tiền lãi; số tiền 500 nghìn đồng tiền mặt (Loan khai là tiền lãi của 1 công nhân trả lãi tháng 10).

Hiện, Công an xã Phước An tiến hành đưa đối tượng Nguyễn Thị Tuyết Loan và tang vật về trụ sở để lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật đối với Nguyễn Thị Tuyết Loan về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai