Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt nữ công nhân cho nhiều đồng nghiệp vay tiền: Tổng cộng hơn 600 triệu đồng, không cần viết giấy nợ nhưng thu lãi 121%/năm

20-10-2025 - 16:34 PM | Smart Money

Đối tượng Nguyễn Thị Tuyết Loan tại cơ quan điều tra

Đối tượng Nguyễn Thị Tuyết Loan tại cơ quan điều tra

Công an xã Phước An (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) đã tiến hành bắt giữ đối tượng cho nhiều công nhân vay lãi nặng trong công ty.

Sáng ngày 15/10/2025, Công an xã Phước An (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) phát hiện Nguyễn Thị Tuyết Loan (sinh năm 1976, trú tại khu phố Hải Dinh, phường Long Hương, TP. Hồ Chí Minh), là công nhân Công ty Sankyu – Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, có hành vi cho nhiều công nhân vay tiền với lãi suất cao trái quy định.

Trong quá trình làm việc, Loan khai nhận từ khoảng đầu tháng 3/2025 cho đến nay, Nguyễn Thị Tuyết Loan lợi dụng mối quan hệ quen biết với những công nhân làm việc chung trong Công ty Sankyu đã cho 8 người vay với số tiền từ 5.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, lãi suất 10%/1 tháng (121% /năm).

Loan đưa tiền mặt cho người vay tiền, không yêu cầu viết giấy vay tiền, người vay trả tiền lãi trực tiếp bằng tiền mặt cho Loan vào ngày 10 hàng tháng. Loan cho nhiều người vay với tổng số tiền cho vay là: 610 triệu đồng với lãi suất từ 121%/năm, thu lợi bất chính số tiền hơn 51 triệu đồng.

Công an xã Phước An đã tiến hành tạm giữ của đối tượng 1 cuốn vở bên trong có ghi thông tin của những người vay tiền và để tính tiền lãi; số tiền 500 nghìn đồng tiền mặt (Loan khai là tiền lãi của 1 công nhân trả lãi tháng 10).

Hiện, Công an xã Phước An tiến hành đưa đối tượng Nguyễn Thị Tuyết Loan và tang vật về trụ sở để lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật đối với Nguyễn Thị Tuyết Loan về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai

Linh San

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tăng cường bảo mật trong thanh toán số

Tăng cường bảo mật trong thanh toán số Nổi bật

Cách lấy lại tiền đã chuyển khoản khi bị lừa đúng quy định pháp luật

Cách lấy lại tiền đã chuyển khoản khi bị lừa đúng quy định pháp luật Nổi bật

Hành vi phi pháp tại một tiệm vàng ở Đà Nẵng

Hành vi phi pháp tại một tiệm vàng ở Đà Nẵng

15:22 , 20/10/2025
Ngân hàng cảnh báo những cuộc gọi, tin nhắn nêu chính xác họ tên, số điện thoại, 4 số cuối thẻ,...của khách hàng

Ngân hàng cảnh báo những cuộc gọi, tin nhắn nêu chính xác họ tên, số điện thoại, 4 số cuối thẻ,...của khách hàng

11:28 , 20/10/2025
Người mua bảo hiểm nhân thọ cần biết về nguyên tắc bồi thường mới nhất theo luật

Người mua bảo hiểm nhân thọ cần biết về nguyên tắc bồi thường mới nhất theo luật

11:14 , 20/10/2025
Giá vàng hạ nhiệt sau chuỗi tăng mạnh: Có nên mua vào lúc này?

Giá vàng hạ nhiệt sau chuỗi tăng mạnh: Có nên mua vào lúc này?

10:07 , 20/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên