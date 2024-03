Bắt nữ giám đốc mua bán hoá đơn 'khủng' tại Hà Nam

Liên quan đến vụ án, Thượng tướng Lương Tam Quang , Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi Thư khen đến Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, ca ngợi thành tích và chiến công xuất sắc trong việc điều tra và khám phá vụ án.

Thư cũng đánh giá cao quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao của Công an tỉnh Hà Nam trong thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về thực hiện nhiệm vụ tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm An ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.