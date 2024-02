Bắt “nữ quái” sinh năm 2004 lừa đảo hàng loạt chủ hàng thời trang bằng thủ đoạn không ngờ

Mới đây, ngày 9/2/2023, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Công an huyện Dương Minh Châu và Công an tỉnh Đồng Tháp mời làm việc Nguyễn Thị Thuỳ Linh (SN 2004, ngụ An Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Linh khai từ tháng 10/2023, đã nảy sinh ý định lên mạng đăng bán quần áo giá rẻ với mục đích chiếm đoạt tiền của người khác.

Cụ thể, Linh lên mạng Internet tải hình ảnh quần áo ngủ của nữ, đăng quảng cáo bán sỉ với số lượng khoảng 50 bộ/đơn hàng.

Linh sử dụng tài khoản Zalo tên “Shop Đồ Bộ Pijama Lụa Xước” tham gia vào các hội, nhóm trên Zalo, Facebook, chủ động kết bạn với nhiều người, đặc biệt là chủ các cửa hàng bán quần áo trong cả nước.

Sau khi kết bạn, Linh thêm người mua vào các nhóm Zalo (nhóm kín) do Linh làm trưởng nhóm tạo ra, mỗi nhóm có từ vài trăm thành viên trở lên. Trong nhóm kín, Linh đăng tải các thông tin bán quần áo mẫu mới giá rẻ để thành viên liên hệ, giao dịch mua bán.

Sau khi giao dịch mua bán thành công, Linh yêu cầu người mua chuyển khoản tiền cọc nhiều lần đến 5 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng và ví điện tử. Sau khi nhận được tiền, Linh chặn liên lạc, huỷ kết bạn qua mạng xã hội và đăng xuất tài khoản của nạn nhân ra khỏi nhóm kín.

Với thủ đoạn trên, Linh đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân trên địa bàn cả nước với tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử hơn 250 triệu đồng.