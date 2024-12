Bất ổn ở Tập đoàn Lộc Trời chưa dừng lại

Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (mã chứng khoán: LTG) công bố, nhận được quyết định số 1901/QĐ-TCT ngày 27/11/2024 của Tổng cục Thuế về xử phạt vi phạm hành chính về thuế năm 2023. Theo đó, LTG bị truy thu 5 tỷ đồng tiền thuế, gồm thuế giá trị gia tăng 600 triệu đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp 3,7 tỷ đồng, còn lại là tiền phạt chậm nộp thuế và phạt hành chính.

Từ đầu năm đến nay, Tập đoàn Lộc Trời chứng kiến nhiều biến động. Đầu tháng 12, LTG liên tiếp công bố nhân sự mới, như ông Phạm Thanh Thọ - Phó Tổng Giám đốc phụ trách mảng lương thực, các ban chức năng (trừ lĩnh vực tài chính) và ông Trần Thanh Hiền - Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất, kinh doanh giống. Cả hai đều là nhân sự chủ chốt tại các công ty thành viên nhưng không sở hữu cổ phần tại LTG.

Những thay đổi này diễn ra trong bối cảnh năm 2024 đầy sóng gió của Lộc Trời. Trong quý I, LTG đối mặt với tranh cãi liên quan đến khoản nợ thu mua lúa của nông dân, đồng thời báo lỗ 96 tỷ đồng. Từ quý II, công ty ngừng công bố báo cáo tài chính khiến cổ phiếu LTG bị Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đưa vào diện hạn chế giao dịch.

Lộc Trời sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường 2024 vào ngày 20/12 tại tỉnh An Giang để thảo luận những bước đi tiếp theo nhằm ổn định hoạt động. Ảnh: M.K.

Cuối tháng 7, bà Nguyễn Thị Thúy - thành viên Ban Kiểm soát xin từ chức. Ngay sau đó, ông Johan Sven Richard Boden - thành viên Hội đồng quản trị, trúng cử nhiệm kỳ 2024 - 2029, cũng quyết định rời đi. Đáng chú ý, vào ngày 15/7, Tổng Giám đốc LTG Nguyễn Duy Thuận bất ngờ từ chức sau 4 năm gắn bó.

Động thái tiếp theo từ Lộc Trời càng gây bất ngờ khi đề nghị UBND tỉnh An Giang thu hồi thẻ APEC của ông Nguyễn Duy Thuận và áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Công ty cáo buộc ông Thuận “né tránh, thiếu hợp tác trong bàn giao” và có “hành vi gian dối gây thất thoát tài sản”. Tỉnh An Giang đã chuyển đơn này qua công an.

Vào cuối tháng 11, Lộc Trời chốt thời gian đại hội cổ đông bất thường vào ngày 20/12 tại tỉnh An Giang, để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và đồng thời thảo luận những bước đi tiếp theo để ổn định hoạt động của công ty.

Đến nay, Lộc Trời vẫn chưa công bố báo cáo tài chính quý II, báo cáo tài chính soát xét bán niên và báo cáo tài chính quý III. LTG đã có các công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HNX xin tạm hoãn công bố những báo cáo này vì lý do bất khả kháng.

Theo công văn ngày 30/10 của Lộc Trời, công ty đang gặp phải một số sự kiện bất khả kháng cần phải tăng cường ổn định dòng vốn hoạt động sản xuất kinh doanh, toàn bộ công ty phải tập trung vào việc xử lý các vấn đề tài chính trước mắt.

Lộc Trời thành lập năm 1993, là tập đoàn dịch vụ nông nghiệp với đội ngũ 3.600 nhân viên. Công ty phát triển năng lực tổ chức sản xuất nông sản quy mô lớn, liên kết với hơn 300.000 nông hộ và các hợp tác xã. Năm 2023, doanh thu đạt 16.089 tỷ đồng nhưng lãi ròng chỉ 16,5 tỷ đồng, giảm 96% so với năm 2022.

Quý I năm nay, LTG lỗ ròng gần 97 tỷ đồng, kém xa mục tiêu lãi 50 tỷ đồng năm 2024. Nguyên nhân do mức tăng trưởng giá vốn cao hơn doanh thu, đồng thời lỗ chênh lệch tỷ giá khiến chi phí tài chính tăng cao.