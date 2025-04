Ô tô Hyundai bất ngờ nhận ưu đãi hiếm có: Giảm 70% lệ phí trước bạ, tặng tiền mặt và nhiều quà khủng

Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) mới đây đã công bố chương trình ưu đãi lệ phí trước bạ lên đến 70% cho các dòng xe mà hãng đang phân phối trên thị trường. Hãng xe Hàn Quốc cho biết mức ưu đãi này sẽ được áp dụng cho các hợp đồng giao dịch thành công trong tháng.

Danh sách những mẫu xe được áp dụng ưu đãi không có sự thay đổi. Cụ thể, mẫu xe hạng A - Hyundai Grand i10 được giảm giá ở phiên bản 1.2 MT Tiêu chuẩn. Với Hyundai Accent, các phiên bản được ưu đãi gồm 1.5 MT, 1.5 AT, 1.5 AT Đặc biệt và 1.5 AT Cao cấp.

Hyundai Elantra được khuyến mãi ở bản 1.6 AT Tiêu chuẩn và Custin ở bản 2.0T Cao cấp. Hyundai Stargazer X có ưu đãi ở 3 bản 1.5 AT Tiêu chuẩn, 1.5 AT và 1.5 AT Cao cấp. Cuối cùng là Hyundai Santa Fe với khuyến mãi ở 3 bản là 2.5 Prestige, 2.5 Turbo Calligraphy và 2.5 Exclusive.

Tuy nhiên, tùy từng loại xe và và đại lý mà khách hàng sẽ được hưởng những lệ phí trước bạ khác nhau. Do vậy, trước khi xuống tiền, người mua nên tham khảo nhiều nơi để hưởng ưu tốt nhất.

Song song với đó, mỗi đại lý cũng đưa ra chương trình ưu đãi riêng nhằm thu hút khách hàng cũng như đẩy doanh số. Đơn cử như tại một đại lý ở TP.HCM, Hyundai Stagazer X cao cấp và tiêu chuẩn đang được chào bán với giá lần lượt là 545 triệu đồng và 449 triệu đồng, tương đương mức giảm 40 - 54 triệu đồng. Đi kèm với đó là combo bộ phụ kiện chính hãng, miễn phí bảo dưỡng trọn gói 2 năm.

Trong khi đó, ở khu vực Thái Bình, mẫu sedan hạng B - Hyundai Accent bản đặc biệt hưởng ưu đãi giảm giá tiền mặt trực tiếp 61 triệu đồng, kéo giá xe từ 529 triệu đồng xuống còn 468 triệu đồng. Hay Hyunda Creta bản Đặc biệt nhận ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, kèm theo bảo hiểm theo xe và phí VETC.

Đặc biệt, đại lý ô tô Hyundai ở khu vực Đông Anh, Hà Nội còn áp dụng mức giảm giá tiền mặt cho từng mẫu xe đang phân phối bao gồm, Hyundai Grand i10 là 55 triệu đồng, Hyundai Creta giảm 30 triệu đồng. Elantra cùng Tucson cùng nhận ưu đãi 20 triệu đồng và mức giảm mạnh nhất thuộc về SantaFe là 100 triệu đồng. Tất cả những mẫu xe mà đại lý phân phối sẽ đều nhận thêm gói phụ kiện chính hãng.

Kết thúc tháng 3/2025, doanh số bán hàng của Hyundai đã có sự bứt phá mạnh mẽ khi có tới 5.368 xe tới tay người mua, tăng 77,6% so với tháng liền trước.

Hyundai Accent tiếp tục là mẫu xe có số lượng bán hàng tốt nhất tháng 3 với 1.049 xe đến tay khách hàng, tăng trưởng hơn 2 lần so với tháng 2. Hyundai Tucson đứng ở vị trí thứ 2 với 3 xe kém hơn Accent, đạt số bán ở mức 1.046 xe, đạt mức tăng trưởng hơn 2,5 lần tháng trước đó. Hyundai Creta đứng ở vị trí thứ 3 với 476 xe, tăng trưởng 57,1%.

Xếp ở vị trí tiếp theo về doanh số trong tháng 3 gồm Hyundai Santa Fe với doanh số 408 xe, tăng trưởng 80,5%; Hyundai Grand i10 với 361 xe, tăng trưởng 67,1% so với tháng 2. Hyundai Venue với 313 xe, tăng trưởng hơn 2 lần đứng ở vị trí thứ 6.