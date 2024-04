Bắt ông Trần Duy Đông về tội "nhận hối lộ" trong vụ Xuyên Việt Oil

Ngày 3-4, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3-2024, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn của Bộ Công an, cho biết Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Trần Duy Đông, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) để điều tra về tội Nhận hối lộ.

Ông Trần Duy Đông thời điểm còn công tác

Việc khởi tố, bắt giam bị can Trần Duy Đông nằm trong quá trình điều tra vụ án liên quan đến Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Xuyên Việt Oil).

Ngoài ra, Cơ quan An ninh điều tra cũng đã khởi tố bị can, bắt giam Đinh Tiến Dũng, Kế toán trưởng Xuyên Việt Oil; Nguyễn Tấn Long, Trưởng phòng kinh doanh Xuyên Việt Oil, để điều tra về hành vi Đưa hối lộ.

Trước đó, liên quan đến vụ Xuyên Việt Oil, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Đỗ Thắng Hải (60 tuổi), Thứ trưởng Bộ Công Thương về tội Nhận hối lộ.

Ông Lê Duy Minh, nguyên Cục trưởng Cục thuế TP HCM (thời điểm bị bắt là Giám đốc Sở Tài chính TP HCM) cũng bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc Nhận hối lộ, trong quá trình điều tra vụ án này.

Về phía Xuyên Việt Oil, bà Mai Thị Hồng Hạnh, Tổng Giám đốc và bà Nguyễn Thị Như Phương, Phó Giám đốc, đã bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam hồi tháng 9-2023.