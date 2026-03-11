Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt Phạm Hồng Việt sinh năm 1993

11-03-2026 - 08:40 AM | Xã hội

Tiến hành kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện tại túi quần phía sau, bên trái của Việt đang mặc 01 túi nilon trong suốt có nẹp cài, viền màu xanh.

Công an tỉnh Hưng Yên ngày 10/3 cho biết, Công an xã Minh Thọ phối hợp trạm Cảnh sát đường thủy phát hiện, bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cụ thể, vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 05/03/2026, Tổ công tác Công an xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên phối hợp cùng Trạm CSGT đường thủy Bến Hiệp thuộc Phòng CSGT tỉnh Hưng Yên kiểm tra bến bãi kinh doanh ven sông Luộc.

Trong quá trình kiểm tra tại đoạn đường ven sông thuộc thôn An Hiệp, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên phát hiện, bắt quả tang Phạm Hồng Việt (sinh năm 1993, HKTT: thôn Vũ Xá, xã A Sào, tỉnh Hưng Yên; nơi ở hiện tại thuộc thôn Cầu Xá, xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bắt Phạm Hồng Việt sinh năm 1993- Ảnh 1.

 Đối tượng Phạm Hồng Việt tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an Hưng Yên

Tiến hành kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện tại túi quần phía sau, bên trái của Việt đang mặc 01 túi nilon trong suốt có nẹp cài, viền màu xanh, bên trong có chứa các hạt tinh thể trong suốt. Việt khai nhận đó là túi ma túy đá mua về sử dụng cho bản thân.
Qua giám định, các hạt tinh thể trong suốt do Việt tàng trữ là ma túy, loại ma túy đá (Methamphetamine), có khối lượng 0,3657g.

Công an xã Minh Thọ đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

