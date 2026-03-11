Cách nhận biết cuộc gọi lừa đảo trên điện thoại Samsung

Nhiều người có thói quen gọi lại ngay khi thấy một số điện thoại lạ nhá máy hoặc để lại cuộc gọi nhỡ với suy nghĩ có thể ai đó đang cần liên lạc gấp. Tuy nhiên, thói quen tưởng như vô hại này đôi khi lại trở thành “cái bẫy”, khiến người dùng mất tiền nếu vô tình gọi lại các đầu số lừa đảo hoặc các cuộc gọi quốc tế tính phí cao.

Thực tế, các đối tượng lừa đảo thường sử dụng chiêu trò nhá máy rồi tắt, kích thích sự tò mò để người dùng gọi lại. Khi đó, cuộc gọi có thể được kết nối tới các đầu số tính cước quốc tế hoặc dịch vụ giá trị gia tăng với mức phí cao.

Để tránh rơi vào những tình huống này, người dùng có thể áp dụng một số cách đơn giản để kiểm tra nhanh danh tính của số điện thoại vừa gọi đến trước khi quyết định liên lạc lại.

Tra cứu qua ứng dụng Truecaller

Một trong những công cụ phổ biến giúp nhận diện số điện thoại lạ là ứng dụng Truecaller. Ứng dụng này hoạt động dựa trên cơ sở dữ liệu lớn được đóng góp từ cộng đồng người dùng trên toàn thế giới.

Khi cài đặt Truecaller, ứng dụng sẽ tự động quét và hiện thông tin người gọi, kể cả khi số đó không nằm trong danh bạ của bạn. (Ảnh minh hoạ)

Sau khi cài đặt, Truecaller có thể hiển thị tên hoặc thông tin liên quan đến số điện thoại đang gọi đến, ngay cả khi số đó không có trong danh bạ. Nếu số điện thoại từng bị nhiều người báo cáo là cuộc gọi rác, làm phiền hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hệ thống cũng sẽ hiển thị cảnh báo ngay trên màn hình.

Hiện ứng dụng có sẵn trên cả Android và iOS, được nhiều người dùng lựa chọn như một công cụ hỗ trợ lọc cuộc gọi rác.

Tra cứu trên các trang tìm kiếm số điện thoại

Ngoài ứng dụng di động, người dùng cũng có thể kiểm tra số điện thoại lạ thông qua các trang tra cứu trực tuyến như Whitepages.

Những dữ liệu báo cáo trên Trang Trắng đủ để bạn cân nhắc có nên bắt máy hoặc gọi lại hay không. (Ảnh chụp màn hình)

Đây là dịch vụ tra cứu ngược số điện thoại từng khá quen thuộc với nhiều người dùng. Dù từ năm 2020 nền tảng này đã hạn chế hiển thị thông tin cá nhân để bảo vệ quyền riêng tư, trang web vẫn cung cấp một số dữ liệu hữu ích như: số điện thoại thuộc doanh nghiệp nào, mức độ phổ biến của việc tra cứu và số lượng phản ánh liên quan đến spam hoặc lừa đảo.

Những thông tin này phần nào giúp người dùng đánh giá mức độ đáng tin cậy của số điện thoại trước khi liên lạc lại.

Phản ánh cuộc gọi rác đến đầu số 156

Trong trường hợp nghi ngờ bị làm phiền hoặc nhận cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, người dùng có thể gửi phản ánh tới đầu số 156 theo hướng dẫn của Cục Viễn thông.

Việc phản ánh hoàn toàn miễn phí và có thể thực hiện theo hai cách:

Gửi tin nhắn SMS:

- Tin nhắn rác: soạn S [số điện thoại] [nội dung phản ánh] gửi 156

- Cuộc gọi rác: soạn V [số điện thoại] [nội dung phản ánh] gửi 156

- Cuộc gọi lừa đảo: soạn LD [số điện thoại] [nội dung phản ánh] gửi 156

Gọi trực tiếp:

Người dùng cũng có thể gọi thẳng đến 156 (miễn cước) để cung cấp thông tin chi tiết về cuộc gọi đáng ngờ và nhận hướng dẫn xử lý. (Ảnh minh hoạ)

Bên cạnh đó, người dùng cần đặc biệt thận trọng với các cuộc gọi nhỡ đến từ những đầu số quốc tế lạ như +224, +231, +252, +243… Đây thường là hình thức lừa đảo nhá máy quốc tế nhằm dụ người dùng gọi lại để phát sinh cước phí cao.

Trong nhiều trường hợp, chỉ một cuộc gọi lại ngắn cũng có thể khiến tài khoản điện thoại bị trừ tiền đáng kể.

Vì vậy, thay vì gọi lại ngay khi thấy cuộc gọi nhỡ từ số lạ, người dùng nên kiểm tra thông tin trước bằng các công cụ tra cứu hoặc ứng dụng nhận diện cuộc gọi để tránh rủi ro không đáng có.