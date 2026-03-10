Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Truy tố, yêu cầu bị can Đặng Thị Huệ SN 1981 ra đầu thú

10-03-2026 - 22:33 PM | Xã hội

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên yêu cầu bị can Đặng Thị Huệ đến trụ sở cơ quan công an, VKSND tại Việt Nam hoặc cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đầu thú.

Công an tỉnh Hưng Yên ngày 10/3 cho biết Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đã ra thông báo về việc truy tố bị can Đặng Thị Huệ (sinh năm 1981, nguyên quán tỉnh Hưng Yên). Bị can Huệ bị truy tố về tội làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên yêu cầu bị can Đặng Thị Huệ (nơi ở hiện nay tại Cộng hòa Liên bang Đức) đến trụ sở cơ quan công an, viện kiểm sát nhân dân tại Việt Nam hoặc cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước Việt Nam và thực hiện quyền bào chữa theo quy định.

Trước đó, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Thị Huệ, để điều tra về hành vi Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo điều tra, Đặng Thị Huệ bỏ đi khỏi nơi cư trú, thường xuyên sử dụng mạng xã hội đăng tải các video, bài viết, hội luận… có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; Đưa thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, reo rắc sự nghi ngờ, gây bất mãn với chính quyền nhân dân; kích động chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Truy tố, yêu cầu bị can Đặng Thị Huệ SN 1981 ra đầu thú- Ảnh 1.

Bị can Đặng Thị Huệ - Ảnh: Công an Hưng Yên

Ngày 24/10/2025, Cơ quan An ninh điều tra phối hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và chính quyền xã Thư Vũ tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở của Huệ tại thôn Đông Vinh (xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên). Do bị can vắng mặt, cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã toàn quốc.

Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông báo đến Interpol đề nghị ban hành cảnh báo của Interpol về Đặng Thị Huệ; đồng thời cũng thông báo đến Văn phòng Interpol một số nước châu Âu (Đức, Áo, Bỉ, Pháp, Hà Lan, Cộng hòa Czech…) để các nước chủ động phòng ngừa tội phạm; rà soát lại quá trình xin thị thực nhập cảnh châu Âu của Đặng Thị Huệ.

Được biết, bị can Đặng Thị Huệ đã có 2 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Gây rối trật tự công cộng, đã chấp hành xong hình phạt tù ngày 16/1/2023.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

