Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt Phan Tấn Trỉ

25-11-2025 - 19:28 PM | Xã hội

Phan Tấn Trỉ bị Công an Đà Nẵng bắt giam về hành vi tự ý dùng sổ đỏ được người quen nhờ đứng tên hộ để thế chấp, vay ngân hàng hơn 1,1 tỷ đồng.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng ngày 25/11 vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Tấn Trỉ (SN 1983, trú thôn Bàu Tròn, xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2017, ông N.T.P (43 tuổi, trú xã Hà Nha, TP Đà Nẵng) gặp khó khăn tài chính nên thỏa thuận sang tên tạm thời thửa đất số 501 cho Phan Tấn Trỉ để Trỉ đứng tên vay giúp 450 triệu đồng nhằm đáo hạn ngân hàng.

Tuy nhiên, sau khi được sang tên ngày 6/6/2017, Trỉ đã tự ý dùng tài sản này thế chấp vay 850 triệu đồng tại một ngân hàng, vượt 400 triệu so với thỏa thuận. Đến năm 2023, bị can tiếp tục nâng mức vay lên 1,127 tỷ đồng tại một ngân hàng khác để tiêu xài cá nhân mà không thông báo cho chủ đất.

Bắt Phan Tấn Trỉ- Ảnh 1.

Công an đọc lệnh đối với Phan Tấn Trỉ - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Trong suốt 7 năm, ông P. vẫn chuyển tiền lãi đều đặn cho khoản vay gốc thỏa thuận. Sự việc chỉ vỡ lở khi Trỉ mất khả năng thanh toán khoản nợ thực tế, dẫn đến việc ngân hàng khởi kiện yêu cầu phát mại thửa đất mà gia đình ông P. đang sinh sống.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Trang Anh

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Nhiều nơi sắp mưa to

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Nhiều nơi sắp mưa to Nổi bật

Mưa lớn suốt 1 tiếng, nước chảy trôi cả người và xe máy trên quốc lộ 1 ở Đồng Nai

Mưa lớn suốt 1 tiếng, nước chảy trôi cả người và xe máy trên quốc lộ 1 ở Đồng Nai Nổi bật

Nhân viên bảo vệ đâm chết đồng nghiệp

Nhân viên bảo vệ đâm chết đồng nghiệp

17:59 , 25/11/2025
Bắt tạm giam Nguyễn Văn Hải sinh năm 1989

Bắt tạm giam Nguyễn Văn Hải sinh năm 1989

17:38 , 25/11/2025
Tỉnh ủy Cao Bằng trao quyết định về công tác cán bộ

Tỉnh ủy Cao Bằng trao quyết định về công tác cán bộ

16:59 , 25/11/2025
Một người ở TPHCM thành lập 168 công ty ma trong 4 năm, thu lợi đến 129 tỉ đồng

Một người ở TPHCM thành lập 168 công ty ma trong 4 năm, thu lợi đến 129 tỉ đồng

16:31 , 25/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên