Bắt Phan Tấn Trỉ

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng ngày 25/11 vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Tấn Trỉ (SN 1983, trú thôn Bàu Tròn, xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2017, ông N.T.P (43 tuổi, trú xã Hà Nha, TP Đà Nẵng) gặp khó khăn tài chính nên thỏa thuận sang tên tạm thời thửa đất số 501 cho Phan Tấn Trỉ để Trỉ đứng tên vay giúp 450 triệu đồng nhằm đáo hạn ngân hàng.

Tuy nhiên, sau khi được sang tên ngày 6/6/2017, Trỉ đã tự ý dùng tài sản này thế chấp vay 850 triệu đồng tại một ngân hàng, vượt 400 triệu so với thỏa thuận. Đến năm 2023, bị can tiếp tục nâng mức vay lên 1,127 tỷ đồng tại một ngân hàng khác để tiêu xài cá nhân mà không thông báo cho chủ đất.

Công an đọc lệnh đối với Phan Tấn Trỉ - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Trong suốt 7 năm, ông P. vẫn chuyển tiền lãi đều đặn cho khoản vay gốc thỏa thuận. Sự việc chỉ vỡ lở khi Trỉ mất khả năng thanh toán khoản nợ thực tế, dẫn đến việc ngân hàng khởi kiện yêu cầu phát mại thửa đất mà gia đình ông P. đang sinh sống.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Trang Anh