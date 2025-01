Bắt tạm giam bà Giáp Thị Sông Hương, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Trang Mỹ Nhanh

Ngày 3/1, tờ Dân trí dẫn thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Giáp Thị Sông Hương (50 tuổi, trú tại quận Gò Vấp - chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng) về tội Hành hạ người khác.

Cùng tội danh này, cảnh sát khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Trang Mỹ Nhanh (69 tuổi, là bảo mẫu tại mái ấm).

Bà Giáp Thị Sông Hương - chủ mái ấm Hoa Hồng (Ảnh: VTC News).

Trước đó, Bộ Công an thông tin, vào ngày 4/9/2024, ngay sau khi tiếp nhận tin báo của một phóng viên báo Thanh niên về sự việc "Hành hạ người khác" xảy ra tại Mái ấm Hoa Hồng và khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ đồng thời áp dụng các biện pháp điều tra theo quy định, đến thời điểm hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM có đầy đủ chứng cứ và cơ sở pháp lý xác định Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (47 tuổi; trú tại Đồng Nai) và Diệp Ngọc Tuyền (48 tuổi, trú tại tỉnh Sóc Trăng), là bảo mẫu của Mái ấm Hoa Hồng đã nhiều lần đánh vào cơ thể của một số cháu bé tại đây.

Ngày 6/9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, Diệp Ngọc Tuyền về tội Hành hạ người khác.

Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (trái) và Diệp Ngọc Tuyền (Ảnh: Bộ Công an).

Cơ sở bảo trợ xã hội Mái ấm Hoa Hồng được Phòng Lao động, Thương binh và xã hội Quận 12 cấp phép hoạt động từ tháng 7/2023. Cơ sở do bà Giáp Thị Sông Hương là người đại diện theo pháp luật và trực tiếp quản lý.

Cơ sở có 12 nhân viên bảo mẫu và 2 nhân viên lái xe. Tại thời điểm kiểm tra, có 86 cháu bé thuộc diện trẻ em mồ côi (từ 2 tháng đến 3 tuổi) đang được nuôi dưỡng tại cơ sở; vượt quá số lượng cấp phép là 47 trẻ.

Sau khi sự việc bị phanh phui, Công an Thành phố đã phối hợp chính quyền địa phương và sở, ngành có liên quan đã bố trí cho 86 trẻ vào các cơ sở bảo trợ xã hội của thành phố để được thăm khám, chăm sóc sức khỏe và tiếp tục được nuôi dưỡng.

Theo tìm hiểu của phóng viên tờ Vietnamet, bà Hương trước đây kinh doanh khách sạn Hoa Hồng. Vài năm gần đây, tại địa điểm này có thêm mái ấm Hoa Hồng được giới thiệu là nơi nuôi trẻ bị bỏ rơi, nuôi mẹ bầu cơ nhỡ, người già cô đơn không nơi nương tựa, học sinh, sinh viên có thai ngoài ý muốn…

Mái ấm Hoa Hồng có các hoạt động kêu gọi từ thiện, tạo lập một số kênh Youtube, Facebook, đăng công khai số tài khoản cá nhân để kêu gọi.

Sau khi đi vào hoạt động một thời gian, cơ sở đã xuất hiện những lùm xùm trên mạng xã hội về các hoạt động của mái ấm như: nguồn gốc của một số trẻ sơ sinh, có hành vi đánh trẻ em…