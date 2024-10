Công an TP HCM nêu quan điểm xử lý vụ bạo hành tại Mái ấm Hoa Hồng

Chiều 3-10, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Thông tin TP HCM họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.



Liên quan đến vụ bạo hành tại Mái ấm Hoa Hồng, báo chí đã đặt vấn đề tại sao một vụ việc gây bức xúc lớn, gây chấn động dư luận nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả xử lý.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP HCM, trả lời báo chí tại buổi họp báo Ảnh: PHAN ANH

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP HCM đã có phản hồi.

Theo đó, ngay sau khi tiếp nhận tin báo về sự việc "Hành hạ người khác" xảy ra tại mái ấm Hoa Hồng vào ngày 4-9-2024, Ban Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo Công an quận 12, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị, ban, ngành liên quan khẩn trương xác minh, điều tra xử lý.

Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra và khẩn trương bố trí cho 86 trẻ vào các cơ sở bảo trợ xã hội của TP HCM để trẻ được thăm khám, chăm sóc sức khỏe ban đầu và tiếp tục được nuôi dưỡng.

Trong ngày 4-9-2024, ngay sau khi tiếp nhận tin báo về sự việc "Hành hạ người khác", Công an TP HCM đã mời tất cả người có liên quan về trụ sở để làm việc; đồng thời khẩn trương thu thập, củng cố chứng cứ.

Ngày 5-9-2024, Công an TP HCM đã cung cấp thông tin báo chí về kết quả xác minh, xử lý ban đầu đối với vụ việc này. Đến ngày 6-9-2024, Công an TP HCM đã tổ chức buổi cung cấp thông tin và mời các cơ quan báo chí đến tham dự.

Tại đây, Công an TP HCM đã cung cấp thông tin về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, Diệp Ngọc Tuyền về tội "Hành hạ người khác" theo Khoản 2, Điều 140 Bộ luật hình sự năm 2017, sửa đổi, bổ sung năm 2021.

Việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý được thực hiện thận trọng, nghiêm túc, theo đúng quy trình, quy định của pháp luật; không thể vì vụ việc "nóng", dư luận quan tâm mà "nóng vội" trong công tác điều tra, xử lý.

Công an TP HCM đã khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can Nguyễn Thị Ngọc Cẩm và Diệp Ngọc Tuyền về tội "Hành hạ người khác"

Trước đó, từ phản ánh của Báo Thanh Niên về tình trạng bạo hành trẻ tại Mái ấm Hoa Hồng (khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, quận 12), các cơ quan chức năng TP HCM đã vào cuộc kiểm tra, xác minh vụ việc.

Đến nay, Công an TP HCM đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (SN 1978, quê Đồng Nai) và Diệp Ngọc Tuyền (SN 1977, quê Đồng Nai) về tội "Hành hạ người khác". Bà Cẩm và bà Tuyền là hai bảo mẫu làm việc ở Mái ấm Hoa Hồng.

Cơ sở trợ giúp xã hội Mái ấm Hoa Hồng được thành lập theo Quyết định 917 ngày 7-7-2023 của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 12, do bà Giáp Thị Sông Hương (SN 1974) trực tiếp quản lý. Cơ sở có 12 nhân viên bảo mẫu và 2 nhân viên lái xe.

Sau khi sự việc xảy ra, UBND quận 12 đã đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động của Mái ấm Hoa Hồng.