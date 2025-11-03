Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt tạm giam Bùi Thị Thanh Tuyến

03-11-2025 - 21:34 PM | Xã hội

Bùi Thị Thanh Tuyến bị bắt về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 3/11, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Bùi Thị Thanh Tuyến (SN 1985, trú phường Hòa Bình) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Tuyến thường giới thiệu bản thân có nhiều mối quan hệ, kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và tiếp cận nguồn bất động sản giá rẻ. Lợi dụng uy tín “ảo”, bị can tự dựng lên các dự án không có thật, không có địa chỉ cụ thể để lôi kéo nhà đầu tư góp vốn với lời hứa hẹn lợi nhuận cao.

Thời gian đầu, Tuyến trả lãi đúng hẹn nhằm tạo niềm tin. Khi nạn nhân tiếp tục góp thêm vốn, đối tượng chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Ngoài việc lập dự án “ma”, Tuyến còn bị cáo buộc giả mạo giấy tờ đất đai, hồ sơ pháp lý để lừa lấy tài sản.

Bắt tạm giam Bùi Thị Thanh Tuyến- Ảnh 1.

Đối tượng Bùi Thị Thanh Tuyến. Ảnh: Công an Phú Thọ

Nghi phạm khẳng định có khả năng làm nhanh các thủ tục đăng ký, chỉnh lý biến động giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, từ đó nhiều người tin tưởng giao giấy tờ gốc. Sau khi nhận giấy tờ, Tuyến giả mạo hợp đồng ủy quyền, giấy chuyển nhượng, giấy đặt cọc... rồi sử dụng vào mục đích bất hợp pháp.

Một nạn nhân trú tại phường Thống Nhất cho biết, đã tin tưởng góp vốn cùng Tuyến để đầu tư bất động sản và chia lợi nhuận theo tỷ lệ. Tuy nhiên, đối tượng không thực hiện giao dịch như cam kết mà chiếm đoạt số tiền 200 triệu đồng.

Bước đầu, cơ quan công an xác định từ tháng 5/2023 đến nay, Tuyến đã lừa đảo 12 người, chiếm đoạt khoảng 17 tỷ đồng.

Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, rà soát các nạn nhân khác và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vụ thi thể cô gái trong cốp ô tô ở TP.HCM: Chủ xe tiết lộ thêm thông tin bất ngờ

Vụ thi thể cô gái trong cốp ô tô ở TP.HCM: Chủ xe tiết lộ thêm thông tin bất ngờ Nổi bật

Tin không khí lạnh mới nhất: Ngày mai, miền Bắc tiếp tục mưa, xuất hiện rét đậm

Tin không khí lạnh mới nhất: Ngày mai, miền Bắc tiếp tục mưa, xuất hiện rét đậm Nổi bật

Bắt tạm giam Nguyễn Quốc Chiến sinh năm 1964, thu hồi lại tài sản

Bắt tạm giam Nguyễn Quốc Chiến sinh năm 1964, thu hồi lại tài sản

20:54 , 03/11/2025
Nguyễn Trung Hiếu và 65 người khác bị bắt vì lừa tiền của hơn 8.000 nạn nhân trên cả nước

Nguyễn Trung Hiếu và 65 người khác bị bắt vì lừa tiền của hơn 8.000 nạn nhân trên cả nước

19:33 , 03/11/2025
Tin mới nhất vụ thi thể cô gái đang phân hủy trong cốp xe ô tô ở TP.HCM

Tin mới nhất vụ thi thể cô gái đang phân hủy trong cốp xe ô tô ở TP.HCM

18:59 , 03/11/2025
Bắt, di lý Trần Mạnh Toàn về Hải Phòng

Bắt, di lý Trần Mạnh Toàn về Hải Phòng

18:33 , 03/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên