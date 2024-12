Bắt tạm giam cán bộ kỹ thuật Phạm Đình Trung

Ngày 11/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Phạm Đình Trung (44 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TPHCM); khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với Hà Thị Minh Trang (36 tuổi, ngụ TP. Bạc Liêu) để điều tra, xử lý về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Phạm Đình Trung.

Bị can Hà Thị Minh Trang tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, Phạm Đình Trung là cán bộ kỹ thuật của một công ty xây dựng có địa chỉ tại Quận 1, TP HCM, đã thông đồng với Nguyễn Đức Thành là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng 268 Cửu Long (có địa chỉ tại Phường 1, TP Bạc Liêu) và Hà Thị Minh Trang (Kế toán Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng 268 Cửu Long) đưa ra thông tin gian dối, báo cáo sai giá trị thực tế của hợp đồng nhằm chiếm đoạt phần tiền chênh lệch, gây thiệt hại số tiền hơn 950 triệu đồng.

Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đức Thành về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vào ngày 15/12.

Trước đó, với hành vi lợi dụng các mối quan hệ kinh doanh để kêu gọi đầu tư, góp vốn rồi chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng, Nguyễn Đức Thành đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.