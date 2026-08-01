Bắt tạm giam Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng I cùng 5 cấp dưới trong chuyên án 1.000 tỷ đồng

Liên quan đến đường dây buôn lậu thủy sản quy mô cực lớn với tổng giá trị hàng hóa ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng vừa bị triệt phá, ngày 31/7, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP Hải Phòng) cho biết trên báo Tiền Phong rằng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lưu Văn Ba - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng I (thuộc Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cùng 5 cán bộ dưới quyền về hành vi "Nhận hối lộ".

Tính đến thời điểm hiện tại, quá trình mở rộng điều tra chuyên án đã ghi nhận Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng khởi tố tổng cộng 3 vụ án và 18 bị can liên quan đến 5 nhóm tội danh: "Buôn lậu"; "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới"; "In, phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ"; "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ".

Trong đó, mắt xích quan trọng điều hành doanh nghiệp là bị can Nguyễn Thị Thư (sinh năm 1976, trú tại phường Yên Sở, Hà Nội) — Giám đốc Công ty TNHH Thủy sản Sỹ Hưng (Công ty Sỹ Hưng) — bị khởi tố về 3 tội danh gồm: "Buôn lậu", "In, phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ" và "Đưa hối lộ".

Báo Đại đoàn kết dẫn thông tin từ hồ sơ điều tra xác định, Công ty Sỹ Hưng thường xuyên làm thủ tục nhập khẩu lượng lớn các loại thủy sản sống như cá tầm, cá chép, cá quả, ba ba... từ Trung Quốc qua hệ thống cửa khẩu tại các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn. Sau khi đưa qua biên giới, toàn bộ số hàng hóa này được vận chuyển về tập kết tại kho bể của công ty đặt ở phường Lĩnh Nam, TP Hà Nội.

Theo quy chuẩn kỹ thuật hiện hành, các lô hàng thủy sản tươi sống sau khi nhập khẩu phải trải qua thời gian cách ly bắt buộc từ 1 đến 3 ngày để cơ quan kiểm dịch tiến hành rà soát số lượng, kiểm tra thực tế tình trạng sức khỏe (sống, chết, dịch bệnh). Chỉ khi đáp ứng đầy đủ yêu cầu an toàn, lô hàng mới được cấp chứng nhận kiểm dịch để chính thức thông quan.

Tuy nhiên, nhằm rút ngắn thời gian và nhanh chóng đưa hàng đi tiêu thụ, Nguyễn Thị Thư cùng các nhân viên dưới quyền đã chủ động tiếp cận, nhiều lần thực hiện hành vi "chung chi" tiền hối lộ cho dàn cán bộ, kiểm dịch viên thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng I.

Theo báo Sức khoẻ & Đời sống, nhận tiền từ doanh nghiệp, nhóm cán bộ do Lưu Văn Ba đứng đầu đã làm trái quy trình nghiệp vụ: bỏ qua khâu kiểm tra thực địa hoặc cắt giảm tối đa số lần rà soát, đồng thời cho doanh nghiệp ký khống các biên bản kiểm tra để hợp thức hóa việc cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch. Nhờ tấm "bình phong" pháp lý này, các lô hàng thủy sản của Công ty Sỹ Hưng dễ dàng được vận chuyển đi phân phối, tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định tổng số tiền mà nhóm bị can tại Công ty Sỹ Hưng đã đưa hối lộ cho lực lượng kiểm dịch thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng I là khoảng 1,8 tỷ đồng .

Hiện Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) cùng công an các địa phương liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.