Bắt tạm giam Hoàng Gia Tân SN 1991 trong chuyên án phức tạp, liên quan tới 60 tỷ đồng

Ngày 31/7, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố 07 bị can núp bóng dự án tiền số "LIBFX", chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng của nhà đầu tư.

Kết quả điều tra làm rõ, năm 2019, do tìm hiểu về thị trường coin, Hoàng Gia Tân (sinh năm 1991, HKTT: Gia Lâm, TP Hà Nội) cùng nhóm kỹ thuật đã tạo ra đồng tiền điện tử LIBFX và quảng cáo, kêu gọi đầu tư vào đồng tiền số trên.

Hoàng Gia Tân lên nội dung Cáo bạch cho đồng tiền số LIBFX về Lộ trình phát triển của đồng tiền LIBFX; tiềm năng sinh lời nhanh khi đầu tư theo các gói định sẵn, với cơ chế hoa hồng hấp dẫn khi tham gia; Tân đưa thông tin về đồng tiền số LIBFX rằng có nguồn gốc từ nước ngoài, có đầy đủ giấy tờ pháp lý hoạt động trên thị trường, sẽ là một trong những phương thức thanh toán trung gian tại thị trường Forex… nhưng tất cả những thông tin nêu trên đều không đúng sự thật mà hoàn toàn do Hoàng Gia Tân tự nghĩ, tự đưa ra thông tin nhằm thu hút nhà đầu tư, tiền các nhà đầu tư nộp vào sẽ bị các đối tượng chiếm đoạt.

Các đối tượng tạo ra đồng tiền điện tử LIBFX để quảng cáo, kêu gọi đầu tư vào đồng tiền số LIBFX nhưng thực tế không làm theo lộ trình như bản Cáo bạch để phát triển đồng LIBFX mà thực chất là hình thức kêu gọi nhà đầu tư nộp tiền để hưởng lãi suất, không đầu tư đi đâu, tiền của người sau, trả tiền lãi cho người trước.

Mặc dù toàn bộ dự án LIBFX do Tân thuê đội ngũ kỹ thuật tại Việt Nam tạo dựng, nhưng để tạo lòng tin cho khách hàng đầu tư, Tân tạo lập nhóm, chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội về dự án tiền số LIBFX có tiềm năng sinh lời, liên kết với nhiều đối tượng để giới thiệu dự án LIBFX trong đó có: Nguyễn Thanh Tú SN: 1993; HKTT: phường Từ Liêm, Hà Nội, đối tượng Tú hội thảo, kêu gọi các nhà đầu tư tham gia vào đầu tư dự án LIBFX, đưa ra các thông tin theo bản Cáo bạch nhằm lôi kéo người tham gia đầu tư vào LIBFX.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Số tiền của nhà đầu tư mà các đối tượng chiếm đoạt khoảng hơn 60 tỷ đồng.

Ngày 24/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra – CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với 07 bị can gồm Hoàng Gia Tân và 6 đối tượng đồng phạm với Hoàng Gia Tân về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4, Điều 290 Bộ luật hình sự, được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng, xác minh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội thông báo ai là bị hại liên quan đến việc đầu tư đồng tiền số LIBFX và các đồng tiền số khác liên quan đến Hoàng Gia Tân đề nghị liên hệ với Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội (Đội 5 - Phòng Cảnh sát Kinh tế qua đồng chí Nguyễn Trắc Đạt, SĐT 0901572468) để được giải quyết.