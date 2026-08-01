Từ 10/9, thuê người giúp việc nhưng vi phạm những điều này, chủ nhà có thể bị phạt tới 75 triệu đồng: Hãy cùng kiểm tra hiểu biết của bạn về Nghị định 283/2026/NĐ-CP mới nhất qua 5 câu hỏi dưới đây!

Câu 1: Thuê người giúp việc, hành vi nào có thể bị phạt tối đa tới 75 triệu đồng?

A. Không ký hợp đồng lao động bằng văn bản

B. Giữ giấy tờ tùy thân của người giúp việc

C. Ngược đãi, quấy rối hoặc dùng vũ lực với người giúp việc ✔

D. Không trả tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Giải thích: Theo Nghị định 283/2026/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 10/9/2026), người sử dụng lao động có hành vi ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động hoặc dùng vũ lực đối với người giúp việc gia đình (nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự) sẽ bị phạt tiền từ 50.000.000 đến 75.000.000 đồng. Đây là khung phạt tiền cao nhất dành cho cá nhân chủ nhà vi phạm các quy định về sử dụng lao động giúp việc gia đình.

Đáp án đúng là: C. Ngược đãi, quấy rối hoặc dùng vũ lực với người giúp việc

Câu 2: Tự ý giữ giấy tờ tùy thân của người giúp việc gia đình bị phạt bao nhiêu?

A. Phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng ✔

B. Phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng

C. Phạt cảnh cáo

D. Phạt tiền từ 50 đến 75 triệu đồng

Giải thích: Căn cứ Nghị định 283/2026/NĐ-CP, hành vi giữ giấy tờ tùy thân (như căn cước công dân, hộ chiếu) của người giúp việc gia đình bị coi là vi phạm pháp luật lao động. Người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng. Ngoài ra, cơ quan có thẩm quyền sẽ áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc chủ nhà trả lại ngay toàn bộ giấy tờ tùy thân cho người giúp việc.

Đáp án đúng là: A. Phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng

Câu 3: Không thông báo việc thuê người giúp việc với UBND xã bị phạt thế nào?

A. Phạt cảnh cáo

B. Phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng

C. Phạt tiền từ 50 đến 75 triệu đồng

D. Phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng ✔

Giải thích: Theo quy định tại Nghị định 283/2026/NĐ-CP, người sử dụng lao động phải có trách nhiệm thông báo việc sử dụng hoặc chấm dứt sử dụng lao động giúp việc gia đình với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú. Trường hợp không thực hiện việc thông báo này hoặc tái phạm các hành vi đã bị xử phạt cảnh cáo trước đó, chủ nhà sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Đáp án đúng là: D. Phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng

Câu 4: Lần đầu không ký hợp đồng bằng văn bản với người giúp việc bị xử lý ra sao?

A. Phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng

B. Phạt cảnh cáo ✔

C. Phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng

D. Buộc chấm dứt việc thuê người giúp việc

Giải thích: Nghị định 283/2026/NĐ-CP quy định hình thức phạt cảnh cáo áp dụng cho lần đầu vi phạm đối với hành vi không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người giúp việc, hoặc không trả tiền tàu xe khi người giúp việc thôi việc về quê (trừ khi tự ý nghỉ trước thời hạn). Bên cạnh đó, chủ nhà buộc phải lập hợp đồng lao động bằng văn bản để khắc phục hậu quả.

Đáp án đúng là: B. Phạt cảnh cáo

Câu 5: Về bảo hiểm của người giúp việc, chủ nhà có trách nhiệm gì?

A. Trực tiếp làm thủ tục nộp bảo hiểm bắt buộc tại cơ quan BHXH

B. Không có nghĩa vụ hỗ trợ bất kỳ khoản tiền bảo hiểm nào

C. Trả thêm khoản tiền BHXH, BHYT để người giúp việc tự tham gia ✔

D. Chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh phát sinh trong năm

Giải thích: Đối với lao động giúp việc gia đình, pháp luật quy định người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm một khoản tiền cùng lúc với kỳ trả lương, tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế bắt buộc để người lao động chủ động tham gia. Nếu không chi trả khoản tiền này, chủ nhà sẽ bị phạt từ 10.000.000 đến 15.000.000 đồng và buộc trả đủ tiền bảo hiểm cho người lao động.

Đáp án đúng là: C. Trả thêm khoản tiền BHXH, BHYT để người giúp việc tự tham gia