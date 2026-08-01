Thủ tướng bổ nhiệm Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh làm Tư lệnh Quân khu 1

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 31/7 về việc bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Quân khu 1.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 1 giữ chức Tư lệnh Quân khu 1.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 31/7/2026.

Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh giữ chức Tư lệnh Quân khu 1. (Ảnh: TTXVN)

Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh sinh năm 1976, quê ở Ninh Bình. Ông Trần Xuân Mạnh đảm nhiệm chức vụ này thay Trung tướng Trương Mạnh Dũng, người đã được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.