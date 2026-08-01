Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tướng bổ nhiệm Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh làm Tư lệnh Quân khu 1

| | Xã hội

Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh giữ chức Tư lệnh Quân khu 1 thay Trung tướng Trương Mạnh Dũng, người đã được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 31/7 về việc bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Quân khu 1.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 1 giữ chức Tư lệnh Quân khu 1.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 31/7/2026.

Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh giữ chức Tư lệnh Quân khu 1. (Ảnh: TTXVN)

Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh sinh năm 1976, quê ở Ninh Bình. Ông Trần Xuân Mạnh đảm nhiệm chức vụ này thay Trung tướng Trương Mạnh Dũng, người đã được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Theo Luân Dũng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an thông báo hình ảnh không nên gửi qua Zalo, Messenger, SMS

Công an thông báo hình ảnh không nên gửi qua Zalo, Messenger, SMS Nổi bật

BHXH Việt Nam phát thông báo quan trọng đến người dân

BHXH Việt Nam phát thông báo quan trọng đến người dân Nổi bật

Vụ bé 3 tuổi hôn mê sau buổi học can thiệp ở Thanh Hóa: Cô giáo làm gì vào buổi trưa xảy ra sự việc?

Vụ bé 3 tuổi hôn mê sau buổi học can thiệp ở Thanh Hóa: Cô giáo làm gì vào buổi trưa xảy ra sự việc?

07:35 , 01/08/2026
Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng

Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng

07:31 , 01/08/2026
Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất: Quốc hội quyết định công tác nhân sự, thành lập 2 thành phố; xem xét thông qua 19 luật, 4 nghị quyết...

Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất: Quốc hội quyết định công tác nhân sự, thành lập 2 thành phố; xem xét thông qua 19 luật, 4 nghị quyết...

07:07 , 01/08/2026
Quyết định truy nã Ngô Họa My SN 1978

Quyết định truy nã Ngô Họa My SN 1978

06:35 , 01/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên