Quyết định truy nã Ngô Họa My SN 1978
Đây là đối tượng bị truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
- 31-07-2026Bộ Công an truy nã toàn quốc cựu kế toán Cục Điện ảnh Phạm Thanh Hải SN 1977
- 01-08-2026Công an điều tra số tài sản trị giá 120 triệu đồng trong cốp xe: Một phụ nữ SN 1983 bị mời đến làm việc
- 31-07-2026Ra lệnh bắt tạm giam Lê Quang Trường SN 2006
- 31-07-2026Khám xét khẩn cấp 11 địa điểm, khởi tố quản lý Lý Hoàng Oanh - Oanh Socola và 25 đối tượng
Ngày 22/7 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hoà phát thông báo truy nã đối với bị can Ngô Hoạ My, sinh ngày 16/9/1978, trú tại thôn Ninh Ích, xã Bắc Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà.
Bị can Ngô Hoạ My truy nã về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị cơ quan, tổ chức và nhân dân khi phát hiện đối tượng hoặc có thông tin liên quan, kịp thời báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hoà hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc điều tra viên thụ lý: Đại úy Huỳnh Hữu Nghĩa (SĐT: 0969.86.5653) để phối hợp bắt giữ theo quy định của pháp luật.
doisongphapluat.nguoiduatin.vn