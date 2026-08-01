Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phạm Minh Hạc từ trần

Bộ GD&ĐT cho biết, GS. TSKH. VS. NGND Phạm Minh Hạc, nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT từ trần vào lúc 1h10 sáng 31/7, hưởng thọ 92 tuổi.

GS. Phạm Minh Hạc sinh năm 1935 tại Hà Nội.

Năm 1954, ông tốt nghiệp Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền tại Liên khu 3, sau đó theo học Đại học Văn khoa Hà Nội (nay là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội).

GS.TSKH.VS, NGND Phạm Minh Hạc

Sau khi tốt nghiệp Văn khoa, năm 1962, ông tốt nghiệp ngành tâm lí học tại Đại học Tổng hợp Moskva (Nga). Tại đây, ông tiếp tục bảo vệ thành công luận án tiến sĩ năm 1971, luận án tiến sĩ khoa học năm 1977.

Từ 1977 - 1980: Trưởng Ban Tâm lý học Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam .

Từ 1980 - 1981: Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; Đại biểu Quốc hội .

Từ năm 1981 - 1985: Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Năm 1985, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục kiêm Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục.

Năm 1986: Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Khóa VII

Từ năm 1987 - 1990: Bộ trưởng Bộ Giáo dục.

Từ năm 1990 - 1996: Thứ trưởng Thứ nhất Bộ GD&ĐT (khi sáp nhập Bộ Giáo dục và Bộ Đại học và Trung học Chuyên nghiệp thành Bộ GD&ĐT).

Từ năm 1989 - 2000: Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Xóa mù chữ và Phổ cập giáo dục tiểu học.

Từ năm 1991 - 2006: Chủ nhiệm 3 Chương trình khoa học cấp Nhà nước.

Từ năm 1996 - 2001: Ủy viên Trung ương Đảng khóa VIII; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Khoa giáo Trung ương.

Từ năm 1999 - 2007: Sáng lập và là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Từ năm 2004 - 2019: Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Việt Nam.

Gần 30 năm ông giữ vị trí Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lí - Giáo dục Việt Nam.

Từ năm 2013 - 2015: Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Tiềm năng Con người.

Hơn 60 năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và khoa học giáo dục Việt Nam, ông đã viết, xuất bản 80 đầu sách và hàng trăm công trình nghiên cứu.

Ông được đánh giá là một trong những người đặt nền móng cho khoa học giáo dục hiện đại Việt Nam, trực tiếp tham gia xây dựng nhiều chủ trương, chính sách lớn của ngành Giáo dục.

Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Giáo dục trong giai đoạn đất nước còn nhiều khó khăn sau đổi mới, GS. Phạm Minh Hạc đã để lại dấu ấn với nhiều quyết sách quan trọng, đặc biệt là thúc đẩy mục tiêu quốc gia về xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học.

Phương châm chỉ đạo của ông trong giai đoạn này: "Giữ vững để không tan vỡ, khôi phục những cái đã mất, củng cố những cái còn lại và phát triển cái cần thiết" được xem là dấu ấn trong lịch sử phát triển giáo dục Việt Nam.

Ở lĩnh vực nghiên cứu, ông có nhiều đóng góp trong phát triển tâm lí học, tâm lí học giáo dục, triết lí giáo dục, phương pháp giáo dục và khoa học quản lí giáo dục. Nhiều công trình của ông trở thành tài liệu tham khảo quan trọng trong đào tạo giáo viên, nghiên cứu khoa học và hoạch định chính sách giáo dục.

Cuộc đời và sự nghiệp của GS.TSKH.VS.NGND Phạm Minh Hạc gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của nền khoa học giáo dục Việt Nam hiện đại. Những đóng góp của ông trong nghiên cứu khoa học, quản lí giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực và hoạch định chính sách đã để lại dấu ấn sâu sắc đối với ngành giáo dục.