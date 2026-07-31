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Ra lệnh bắt tạm giam Lê Quang Trường SN 2006

| | Xã hội

Lê Quang Trường là đối tượng xin đi nhờ xe rồi ra tay cướp luôn chiếc xe máy của người khác.

Ngày 28/7, Bộ Công an thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam một đối tượng xin đi nhờ xe rồi ra tay cướp luôn chiếc xe máy của người khác, để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 21/7 anh Trần Văn V. (20 tuổi) trú tại xã Dur Kmăl, tỉnh Đắk Lắk điều khiển xe máy trên đường liên thôn thuộc xã Dur Kmăl thì có một nam thanh niên gọi lại xin đi nhờ xe. Lúc này, vì sắp về đến nhà nên anh V. từ chối.

Tuy nhiên, người này vẫn tự ý lên xe, đẩy anh V. ngồi lùi ra sau rồi trực tiếp điều khiển xe đi. Một lúc sau, đối tượng này dùng tay đe dọa đấm vào mặt khiến anh V. té xuống đường rồi cướp lấy chiếc xe máy tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, tổ địa bàn số 4 thuộc phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an xã Dur Kmăl đã khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến tối ngày 23/7, lực lượng Công an đã bắt giữ được đối tượng gây án là Lê Quang Trường (20 tuổi, trú xã Liên Sơn Lắk, tỉnh Đắk Lắk).

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Trường quanh co, chối tội. Tuy nhiên, trước các chứng cứ, tài liệu thu thập được và lập luận sắc bén, cuối cùng Trường đã thừa nhận cướp chiếc xe máy trên rồi đưa lên phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk cầm cố được 3 triệu đồng, tiêu xài cá nhân.

Theo Duy Anh

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