Bộ Công an truy nã toàn quốc cựu kế toán Cục Điện ảnh Phạm Thanh Hải SN 1977

Ngày 31/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Trung tâm Điện ảnh chiều thứ 7, Cục Điện ảnh Hà Nội. Vụ án được khởi tố theo Quyết định số 03/C46 (P10) ngày 1/6/2011 và được phục hồi điều tra theo các quyết định số 3050/QĐ-CSKT-P3 và 3051/QĐ-CSKT-P3 ngày 19/6/2026.

Bị can Phạm Thanh Hải. Ảnh: Bộ Công an

Theo hồ sơ vụ án, ngày 1/6/2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can số 07/C46-P10, Lệnh bắt bị can để tạm giam và sau đó ban hành Quyết định truy nã toàn quốc số 02/C46 ngày 3/6/2011 đối với Phạm Thanh Hải (SN 16/10/1977, quê quán TP Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999, nay tương ứng với Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Phạm Thanh Hải là kế toán viên của Cục Điện ảnh, có nơi cư trú trước đây tại khối phố 7, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội; địa chỉ mới được xác định là tổ dân phố 23, xã Thư Lâm, TP Hà Nội. Tuy nhiên, bị can đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và hiện chưa xác định được nơi ở.

Theo Cơ quan điều tra, do Phạm Thanh Hải bỏ trốn và không có mặt tại nơi cư trú, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với bị can từ ngày 3/6/2011. Đến ngày 11/5/2012, cơ quan điều tra ban hành quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can. Sau khi phục hồi điều tra vào tháng 6/2026, cơ quan chức năng tiếp tục thông báo truy tìm để phục vụ công tác điều tra, truy tố và xét xử.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến Phạm Thanh Hải kịp thời thông báo để phối hợp bắt giữ. Đồng thời yêu cầu bị can sớm ra đầu thú để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng theo quy định của pháp luật. Trường hợp không ra trình diện hoặc đầu thú sẽ bị điều tra, truy tố và xét xử theo quy định.

Mọi thông tin liên quan đến bị can Phạm Thanh Hải, người dân có thể liên hệ Điều tra viên Nguyễn Quang Tuấn (Phòng 3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu), địa chỉ số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, TP Hà Nội.