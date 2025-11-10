Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng, nguyên Giám đốc Công an TP HCM, từ trần

10-11-2025 - 15:14 PM | Xã hội

Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng, nguyên Giám đốc Công an TP HCM, đã từ trần, thọ 76 tuổi.

Ngày 10-11, Công an TP HCM cho biết Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng (SN 1949, quê quán Long An, nay là tỉnh Tây Ninh), nguyên Giám đốc Công an TP HCM đã từ trần lúc 12 giờ 30 phút, ngày 9-11 (nhằm ngày 20 tháng 9 năm Ất Tỵ), hưởng thọ 76 tuổi.

Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II - Bộ Công an, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, nguyên Giám đốc Công an TP HCM; Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.

Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng, nguyên Giám đốc Công an TP HCM, từ trần- Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng, nguyên Giám đốc Công an TP HCM

Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng được Nhà nước và các cơ quan tặng nhiều phần thưởng cao quý, gồm: Huân chương Quyết thắng hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Nhì, Huân chương Hữu nghị do Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tặng, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận.

Linh cữu quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia (phía Nam), địa chỉ: số 05 Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông, TP HCM.

Lễ viếng lúc 9 giờ ngày 10-11; Lễ truy điệu lúc 6 giờ 30 phút ngày 12-11 (nhằm ngày 23 tháng 9 năm Ất Tỵ). Linh cữu sau đó được đưa đi an táng tại Nghĩa trang TP HCM (Nghĩa trang Lạc Cảnh, phường Linh Xuân).


Theo Phạm Dũng

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân thực hiện 1 nhiệm vụ, hơn 45.000 người đã bị triệu tập

CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân thực hiện 1 nhiệm vụ, hơn 45.000 người đã bị triệu tập Nổi bật

Sở GD-ĐT Ninh Bình vào cuộc vụ clip lãnh đạo trường THPT "thân mật" với nhiều phụ nữ

Sở GD-ĐT Ninh Bình vào cuộc vụ clip lãnh đạo trường THPT "thân mật" với nhiều phụ nữ Nổi bật

Trụ điện phát nổ, cháy lan sang 4 nhà dân, 1 người bị thương

Trụ điện phát nổ, cháy lan sang 4 nhà dân, 1 người bị thương

14:59 , 10/11/2025
Bắt 2 ông trùm lừa đào tiền ảo

Bắt 2 ông trùm lừa đào tiền ảo

14:30 , 10/11/2025
Infographic: Sự nghiệp Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng

Infographic: Sự nghiệp Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng

14:08 , 10/11/2025
Thông tin mới vụ người đàn ông có clip "thân mật" trong phòng làm việc với nhiều phụ nữ

Thông tin mới vụ người đàn ông có clip "thân mật" trong phòng làm việc với nhiều phụ nữ

13:45 , 10/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên