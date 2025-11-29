Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt tạm giam đại gia nổi tiếng Nguyễn Văn Tuyến

29-11-2025 - 13:27 PM | Xã hội

Nguyễn Văn Tuyến - bị can cầm đầu đường dây mua bán hoá đơn giá trị gia tăng trái phép hơn 4.000 tỉ đồng từng gây xôn xao khi bỏ 2,6 tỷ đồng mua một con chó cảnh.

Ngày 29/11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Văn Tuyến, sinh năm 1984, ngụ phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai và 3 đối tượng khác để điều tra hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” xảy ra tại phường Phước Tân.

Bắt tạm giam đại gia nổi tiếng Nguyễn Văn Tuyến- Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT làm việc với đối tượng Tuyến (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Kết quả điều tra xác định, Tuyến cầm đầu đường dây tổ chức mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng khống.

Cụ thể, đối tượng này đã tổ chức thành lập 17 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để thực hiện hành vi mua bán trái phép Hoá đơn giá trị hoá đơn khống cho hàng trăm doanh nghiệp với tổng trị giá ghi trên hoá đơn là trên 4.000 tỷ đồng.

Theo thông tin trên tờ PL TPHCM, Nguyễn Văn Tuyến được biết đến là một đại gia nổi tiếng chơi chó cảnh tại Việt Nam. 

Cuối năm 2018, Tuyến sang Trung Quốc bỏ ra 2,6 tỷ đồng mua một chú chó Exotic Bully - giống chó đắt nhất thế giới gây xôn xao mạng xã hội.

Tuyến từng nói rằng: "Tôi không có nhiều tiền, tôi mua với giá 2,6 tỷ đồng không phải là để chơi trội mà chỉ muốn anh em trong hội chơi chó cùng chơi, cùng nhìn ngắm chó đẹp. Muốn được nhiều bạn bè cùng đam mê trên thế giới biết tới", tờ Tiền phong thuật lời đại gia một thời.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc mua bán Hoá đơn GTGT trái phép của Nguyễn Văn Tuyến chủ động liên hệ làm việc với Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế), địa chỉ: số 1034 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai hoặc liên hệ số điện thoại 0693.480.187 để cung cấp tài liệu và các nội dung liên quan đến việc mua bán hóa đơn trái phép của các Công ty do Tuyến điều hành để được hướng dẫn và xử lý theo quy định của pháp luật.

Duy Anh

