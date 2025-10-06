Bắt tạm giam Đinh Văn Đăng sinh năm 1984

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đinh Văn Đăng (SN 1984), trú tại thôn Cổ Dương, xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội để điều tra làm rõ về hành vi “Vi phạm quy định về xuất nhập cảnh” quy định tại Điều 347 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trước đó, vào đầu tháng 5/2023, do có nhu cầu tìm việc làm, Đinh Văn Đăng lên mạng xã hội Facebook tìm việc. Đăng gặp và được 1 người không rõ lai lịch giới thiệu, hướng dẫn sang Campuchia làm thuê trong công ty của người Trung Quốc về đánh bạc trực tuyến với tiền lương 700 USD/tháng.

Ngày 08/5/2023, theo hướng dẫn của người này, Đăng tự đi đến Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh (cũ) nay là ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, làm thủ tục xuất cảnh sang Campuchia, rồi vào làm thuê trong công ty đánh bạc trực tuyến tại khu Kim Sa 3, thuộc phường Bavet, Tp Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia.

Quá trình làm việc, Đăng bị mất Hộ chiếu nên khi nhập cảnh về Việt Nam vào ngày 17/8/2023 qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, bị Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài lập biên bản và ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Không xuất trình hộ chiếu, giấy thông hành, giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế khi người có thẩm quyền yêu cầu”, với số tiền 1.250.000 đồng.

Đối tượng Đinh Văn Đăng.

Sau khi được cấp lại Hộ chiếu, ngày 11/9/2023, Đăng làm thủ tục xuất cảnh sang khu Tam Thái Tử thuộc phường Bavet, TP Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia làm thuê trong công ty của người Trung Quốc về đánh bạc trực tuyến. Do áp lực công việc và bị đe dọa bán sang công ty khác nên Đăng gọi điện thoại đề nghị giải cứu và được lực lượng chức năng Campuchia, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia giải cứu. Ngày 11/3/2025, Đăng được lực lượng chức năng bàn giao về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài.

Tưởng chừng như được giải cứu là một bài học cho bản thân của mình, thế nhưng ngày 25/3/2025, Đăng tiếp tục thông qua mạng xã hội Telegram tìm việc và được người hướng dẫn, sắp xếp xuất cảnh trái phép sang khu RoBot, thuộc phường Bavet, TP Bavet, tỉnh Svay Riêng vào làm thuê trong công ty của người Trung Quốc.

Tại công ty này, Đăng bị hạn chế đi lại, bị cưỡng ép làm lừa đảo trên mạng nên Đăng bỏ trốn đến sứ quán Việt Nam tại Campuchia. Ngày 24/5/2025, Đại sứ quán Việt Nam bàn giao Đăng về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài.

Sau khi kiểm tra xác minh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đình Văn Đăng về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định của pháp luật”, quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 18 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, ngày 31/12/2021 của Chính phủ với số tiền 4.000.000 đồng, nhưng Đăng không chấp hành mà bỏ về địa phương.

Đối tượng Đinh Văn Đăng. Ảnh: CA Tây Ninh

Vẫn cách làm cũ, ngày 05/7/2025, Đăng tiếp tục xuất cảnh trái phép sang khu Hai Con voi, thuộc phường Bavet, TP Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia vào làm việc trong công ty và cũng bị cưỡng ép làm lừa đảo trên mạng, bị đe dọa sẽ bán sang công ty khác,… Ngày 09/9/2025, Đăng được lực lượng chức năng giải cứu và bàn giao về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tiếp tục lập biên bản vi phạm hành chính đối với Đăng về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định của pháp luật”.

Qua xem xét hành vi vi phạm nhiều lần của Đăng, ngày 11/9/2025, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về xuất cảnh” và chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh thụ lý. Qua điều tra, ngày 12/9/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Văn Đăng về tội “Vi phạm quy định về xuất cảnh”.

Việc xuất cảnh trái phép không chỉ gây mất an ninh trật tự khu vực biên giới mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn cá nhân, đồng thời tạo điều kiện cho các hoạt động phạm pháp khác.

Hiện tại, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để làm rõ động cơ, mục đích của việc xuất cảnh trái phép và xử lý nghiêm đối tượng Đăng theo quy định của pháp luật.