Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt tạm giam kẻ lừa tình Lê Văn Mạnh

28-09-2025 - 16:33 PM | Xã hội

Lê Văn Mạnh là đối tượng lừa tình các thiếu nữ qua mạng.

Ngày 27/9, Công an xã Bảo Lâm 3 (Lâm Đồng) thông báo rằng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam đối tượng Lê Văn Mạnh với hai tội danh là “Hiếp dâm” và “Dâm ô” đối với người chưa đủ 16 tuổi.

Hơn mười ngày trước, công an xã Bảo Lâm 3 nhận được đơn trình báo từ một cô gái trẻ tên Lan (tên đã được thay đổi) sống tại địa phương, tố cáo hành vi vi phạm của Mạnh. 

Theo lời khai, vào đầu tháng 9/2025, Lan lên Facebook và thấy tài khoản Lê Văn Mạnh, người tự nhận là H. và giới tính nữ, đăng thông tin tuyển người mẫu ảnh với mức thù lao 1 triệu đồng cho mỗi bức ảnh.

Bắt tạm giam kẻ lừa tình Lê Văn Mạnh- Ảnh 1.

Chân dung Mạnh. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Với ước muốn làm người mẫu và vì Mạnh đã đảm bảo rằng mọi thông tin và hình ảnh sẽ được bảo mật, Lan đã gửi cho Mạnh những bức ảnh và video nhạy cảm của mình. Ngay sau khi nhận được những hình ảnh và video đó, Mạnh đã có hành vi tống tiền, thường xuyên yêu cầu Lan gửi thêm hình ảnh và video khác.

Ngoài ra, Lê Văn Mạnh còn đe dọa sẽ công khai các hình ảnh và video nhạy cảm của Lan trên mạng xã hội, ép cô phải gặp gỡ để quan hệ tình dục. Trong trạng thái lo sợ trước những đe dọa từ Mạnh, Lan đã quyết định trình báo công an để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Từ những thông tin mà nạn nhân cung cấp, Công an xã Bảo Lâm 3 đã triệu tập Lê Văn Mạnh (37 tuổi, trú tại xã Bảo Lâm 1) đến làm việc. Ban đầu, Mạnh tỏ ra bình tĩnh và đưa ra nhiều bằng chứng ngoại phạm để chối tội. Tuy nhiên, trước những chứng cứ rõ ràng mà lực lượng điều tra đưa ra, Lê Văn Mạnh đã phải thừa nhận các hành vi phạm tội của mình.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

Từ Khóa:
bắt tạm giam

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bão đổ bộ đêm nay với cường độ mạnh, hướng di chuyển bất lợi

Bão đổ bộ đêm nay với cường độ mạnh, hướng di chuyển bất lợi Nổi bật

Hình ảnh ngập lụt mênh mông do bão số 10 Bualoi gây ra tại Huế

Hình ảnh ngập lụt mênh mông do bão số 10 Bualoi gây ra tại Huế Nổi bật

Xót xa rạp cưới ở Đà Nẵng bị gió quật te tua trong bão số 10 Bualoi

Xót xa rạp cưới ở Đà Nẵng bị gió quật te tua trong bão số 10 Bualoi

16:32 , 28/09/2025
Cây phượng cổ thụ gãy ngang thân, đè trúng người đi đường ở Hải Phòng

Cây phượng cổ thụ gãy ngang thân, đè trúng người đi đường ở Hải Phòng

15:30 , 28/09/2025
VIDEO: Bão số 10 Bualoi giật cấp 15 áp sát, bầu trời tối đen, biển động dữ dội

VIDEO: Bão số 10 Bualoi giật cấp 15 áp sát, bầu trời tối đen, biển động dữ dội

14:59 , 28/09/2025
Cựu Chủ tịch thị trấn ở Cà Mau tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà

Cựu Chủ tịch thị trấn ở Cà Mau tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà

14:40 , 28/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên