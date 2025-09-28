Bắt tạm giam kẻ lừa tình Lê Văn Mạnh

Ngày 27/9, Công an xã Bảo Lâm 3 (Lâm Đồng) thông báo rằng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam đối tượng Lê Văn Mạnh với hai tội danh là “Hiếp dâm” và “Dâm ô” đối với người chưa đủ 16 tuổi.

Hơn mười ngày trước, công an xã Bảo Lâm 3 nhận được đơn trình báo từ một cô gái trẻ tên Lan (tên đã được thay đổi) sống tại địa phương, tố cáo hành vi vi phạm của Mạnh.

Theo lời khai, vào đầu tháng 9/2025, Lan lên Facebook và thấy tài khoản Lê Văn Mạnh, người tự nhận là H. và giới tính nữ, đăng thông tin tuyển người mẫu ảnh với mức thù lao 1 triệu đồng cho mỗi bức ảnh.

Chân dung Mạnh. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Với ước muốn làm người mẫu và vì Mạnh đã đảm bảo rằng mọi thông tin và hình ảnh sẽ được bảo mật, Lan đã gửi cho Mạnh những bức ảnh và video nhạy cảm của mình. Ngay sau khi nhận được những hình ảnh và video đó, Mạnh đã có hành vi tống tiền, thường xuyên yêu cầu Lan gửi thêm hình ảnh và video khác.

Ngoài ra, Lê Văn Mạnh còn đe dọa sẽ công khai các hình ảnh và video nhạy cảm của Lan trên mạng xã hội, ép cô phải gặp gỡ để quan hệ tình dục. Trong trạng thái lo sợ trước những đe dọa từ Mạnh, Lan đã quyết định trình báo công an để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Từ những thông tin mà nạn nhân cung cấp, Công an xã Bảo Lâm 3 đã triệu tập Lê Văn Mạnh (37 tuổi, trú tại xã Bảo Lâm 1) đến làm việc. Ban đầu, Mạnh tỏ ra bình tĩnh và đưa ra nhiều bằng chứng ngoại phạm để chối tội. Tuy nhiên, trước những chứng cứ rõ ràng mà lực lượng điều tra đưa ra, Lê Văn Mạnh đã phải thừa nhận các hành vi phạm tội của mình.