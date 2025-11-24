Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt tạm giam nguyên Phó Giám đốc ngân hàng Trần Thị Thùy Linh

24-11-2025 - 19:59 PM

Trần Thị Thùy Linh (sinh năm 1987, trú tại tổ 8, khu Nam Sơn, phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh) đã bị bắt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh (Văn phòng Cơ quan CSĐT) vừa thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam 04 tháng và Lệnh khám xét đối với Trần Thị Thùy Linh (sinh năm 1987, trú tại tổ 8, khu Nam Sơn, phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh), nguyên Phó Giám đốc, Trưởng phòng giao dịch ngân hàng có trụ sở tại Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ Luật Hình sự.

Trước đó, tháng 4/2025, anh T. T. N liên hệ với Trần Thị Thùy Linh để làm thủ tục vay vốn có thế chấp tài sản. Thời điểm này, do Linh đang nợ tiền của nhiều người nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền giải ngân cho khoản vay của anh T. T. N. Sau đó, Linh đã lập hồ sơ cho anh T. T. N ký, tự ý thêm số tài khoản bên thứ ba nhận tiền giải ngân, rồi chiếm đoạt 950 triệu đồng để sử dụng cá nhân.

Bắt tạm giam nguyên Phó Giám đốc ngân hàng Trần Thị Thùy Linh- Ảnh 1.

Trần Thị Thùy Linh khóc khi nghe lệnh bắt. Ảnh: CA Quảng Ninh

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 16/11/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Thùy Linh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan điều tra đề nghị ai là bị hại của Trần Thị Thùy Linh liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh để được hướng dẫn, giải quyết; thông tin liên hệ Điều tra viên Nguyễn Duy Đại, số điện thoại 091.888.1216.

Qua sự việc trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo công dân khi làm thủ tục vay vốn tại các tổ chức tín dụng cần kiểm soát kỹ nội dung, tài liệu liên quan đến khoản vay để tránh bị kẻ xấu lợi dụng, chiếm đoạt tài sản.

