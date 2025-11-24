Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt Đỗ Minh Thiện sinh năm 1985

24-11-2025 - 16:07 PM | Xã hội

Công an xã đã phát hiện, bắt giữ Thiện khi đang tàng trữ ma tuý.

Ngày 24/11, Công an xã Đại Phước (tỉnh Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Minh Thiện, (sinh năm 1985) ngụ tại xã này để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bắt Đỗ Minh Thiện sinh năm 1985- Ảnh 1.

Đối tượng Đỗ Minh Thiện (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Trước đó, ngày 21/11, trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, Tổ Cảnh sát Phòng chống tội phạm Công an xã Đại Phước phát hiện bắt giữ Thiện đang tàng trữ 2 đoạn tinh thể màu trắng (nghi ma túy) tại ấp Câu Kê.

Qua đấu tranh, Thiện khai nhận bản thân nghiện ma túy nên mua của một đối tượng (chưa rõ lại lịch) về để sử dụng dần thì bị bắt.

Khởi tố Phạm Thị Hồng Liên sinh năm 1987

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo quan trọng liên quan đến thẻ căn cước của tất cả người dân từ ngày 15/12

Thông báo quan trọng liên quan đến thẻ căn cước của tất cả người dân từ ngày 15/12 Nổi bật

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường Nổi bật

KOL sa lưới – mặt tối nền công nghiệp livestream lộ diện

KOL sa lưới – mặt tối nền công nghiệp livestream lộ diện

15:45 , 24/11/2025
Hà Nội ô nhiễm nặng, AQI top 4 thế giới

Hà Nội ô nhiễm nặng, AQI top 4 thế giới

15:16 , 24/11/2025
Phía sau sự sang chảnh của các “phú bà mỹ phẩm”: Khoe giàu để... câu khách

Phía sau sự sang chảnh của các “phú bà mỹ phẩm”: Khoe giàu để... câu khách

14:59 , 24/11/2025
Tìm lại chủ nhân cho số vàng để quên trong túi áo ủng hộ bà con lũ lụt

Tìm lại chủ nhân cho số vàng để quên trong túi áo ủng hộ bà con lũ lụt

14:28 , 24/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên