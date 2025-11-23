Ký bán đất “trên giấy”, Tổng Giám đốc Công ty Phong Hải Thịnh bị bắt

Ngày 23-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết đã thực hiện tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Đinh Văn Hùng (68 tuổi, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Phong Hải Thịnh

Theo tài liệu điều tra, Công ty Phong Hải Thịnh đăng ký kinh doanh do Đinh Văn Hùng làm Tổng Giám đốc. Ngày 28-6-2018, công ty được UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư mới 2A (giai đoạn 2), phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn theo Văn bản số 3499/UBND-KTN, với tiến độ đến hết quý II/2020. Đến nay, dự án chưa được gia hạn tiến độ; công ty cũng chưa được giao đất, cho thuê đất nên chưa phát sinh nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Mặc dù dự án chưa đủ điều kiện pháp lý và văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư nêu rõ không được huy động vốn để phân chia quyền sử dụng đất, nhưng vào tháng 3-2022, Đinh Văn Hùng vẫn ký cam kết chuyển nhượng 8 lô đất thuộc dự án cho ông Nguyễn Duy T. và ông Dương Đình C. với tổng giá trị 13 tỉ 680 triệu đồng; đã thu của hai bị hại số tiền 6 tỉ 840 triệu đồng.

Hùng cam kết sẽ chuyển nhượng đất trong vòng 12 tháng và sử dụng số tiền thu được cho hoạt động kinh doanh của công ty, nhưng thực tế lại dùng cho mục đích cá nhân.

Hết thời hạn cam kết, Hùng không chuyển nhượng được đất và cũng không có khả năng hoàn trả tiền cho ông T. và ông C.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo: những cá nhân đã ký hợp đồng mua đất tại dự án Khu dân cư mới 2A (giai đoạn 2) của Công ty Phong Hải Thịnh liên hệ cung cấp hồ sơ, tài liệu và làm việc tại địa chỉ 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; số điện thoại 0355.912.606 (Điều tra viên Trần Văn Mong).