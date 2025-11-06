Bắt tạm giam Nguyễn Tấn Đạt sinh năm 2007

Ngày 5/11, Công an xã Thăng Bình (TP.Đà Nẵng) đã thi hành lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Tấn Đạt (sinh năm 2007, trú thôn Quý Phước, Thăng Bình) để điều tra về tội "Cố ý gây thương tích".

Trước đó, vào lúc 14h30 ngày 27/8/2025, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Đạt đã tìm đến nhà ông P.P.Y (sinh năm 1979, cùng trú thôn Quý Phước) để thực hiện hành vi hành hung. Dù đã có sự can ngăn và ông P.P.Y không hề chống trả hay kháng cự, Đạt vẫn liên tiếp dùng tay chân đánh ông Y với cường độ mạnh.

Cơ quan CSĐT thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Tấn Đạt - Ảnh: CA Đà Nẵng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã xác định hành vi của Nguyễn Tấn Đạt có tính chất côn đồ và gây thương tích cho nạn nhân. Căn cứ vào tính chất vụ việc, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Đạt theo Điểm i khoản 01 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.