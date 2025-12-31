Bắt tạm giam nhân viên Nguyễn Thị Kim Anh sinh năm 1987

Công an tỉnh Đồng Nai mới đây đã bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Anh, sinh năm 1987, thường trú tại khu phố Long Điền 2, phường Phước Bình, tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi "Tham ô tài sản" (nhân viên tham ô hơn 15 tấn điều của Công ty)

Theo đó, Nguyễn Thị Kim Anh là nhân viên làm việc tại Phòng kinh doanh của Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại Huy Trí, địa chỉ tại khu phố Long Điền 2, phường Phước Bình, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 16/4/2025, Công ty giao cho Nguyễn Thị Kim Anh số lượng 350 bao điều với tổng trọng lượng 15 tấn, giá trị 2.856.092.400 đồng để chuyển đến cơ sở bắn màu tiến hành xử lý bắn size, bắn màu đối với lô hàng trên.

Lực lượng chức năng đọc lệnh bắt giữ đối với đối tượng Nguyễn Thị Kim Anh. Ảnh: CA Đồng Nai

Tuy nhiên, sau khi nhận hạt điều, Kim Anh không thực hiện việc chuyển giao cho cơ sở bắn màu mà chiếm đoạt toàn bộ số hạt điều trên đem đi thế chấp với số tiền 1.950.000.000đ. Khi phát hiện sự việc, Công ty Huy Trí nhiều lần liên hệ với bà Kim Anh để yêu cầu Kim Anh trả lại số hạt điều trên, nhưng Kim Anh nhiều lần hứa hẹn mà không thực hiện.

Ngoài ra, Kim Anh còn lợi dụng sự tin tưởng của Công ty Huy Trí, nhiều lần tạm ứng tiền của Công ty để nhập hạt điều nhân trắng với tổng số tiền 5.845.900.000 đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận được số tiền trên thì Kim Anh không nhập hàng như thoả thuận, ngược lại đã chiếm đoạt hết số tiền trên.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.