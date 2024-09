Bắt tạm giam thẩm phán, Phó Chánh án TAND huyện; khởi tố cựu cán bộ thi hành án

Khởi tố cựu cán bộ Thi hành án

Ngày 19/9, tin từ Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết, Thượng tá Nguyễn Tấn Phát, Trưởng Công an huyện Bù Đăng đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bà Đặng Thị Ánh Nguyệt (48 tuổi, ngụ thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng) vì hành vi “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.

Quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo đó, Công an huyện Bù Đăng đã khởi tố bị can Đặng Thị Ánh Nguyệt vì hành vi: Cho người khác vay tiền với thỏa thuận lãi suất cao hơn 5 lần mức lãi suất cao nhất được Bộ luật Dân sự quy định nhằm thu lợi bất chính số tiền hơn 54,7 triệu đồng.

Trước đó, bà Nguyệt bị một số công dân ở huyện Bù Đăng tố cáo gửi đơn đến các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Phước như: Công an huyện Bù Đăng, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh… về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Trong đó có đơn tố cáo của bà N.T.M.D, tố cáo bà Nguyệt trong thời gian từ tháng 6-2023 đến ngày 1/7/2023 đã cho bà D vay 4,5 tỷ đồng với lãi suất 5.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày…

Quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bù Đăng đã ra quyết dịnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Đặng Thị Ánh Nguyệt.

Theo báo Bình Phước, thời điểm bị tố cáo, bà Nguyệt là cán bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bù Đăng. Đến tháng 11/2023, bà Nguyệt có quyết định được nghỉ việc theo nguyện vọng.

Vụ án đang được cơ quan Công an huyện Bù Đăng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Khởi tố, bắt tạm giam ông Bùi Viết Minh Quân

Dẫn thông tin từ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đak Đoa Lương Minh Thiện, báo Gia Lai cho biết Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đak Đoa, Gia Lai đã ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với đảng viên Bùi Viết Minh Quân, Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Đak Đoa.

Theo đó, căn cứ vào quy chế làm việc của Huyện ủy Đak Đoa nhiệm kỳ 2020-2025 và theo thông báo của cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao về xử lý đảng viên, ngày 11/9/2024, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đak Đoa ra Quyết định số 136/QĐ-UBKTHU đình chỉ sinh Đảng đối với đảng viên Bùi Viết Minh Quân (sinh năm 1983), Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Đak Đoa, thuộc Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Đak Đoa.

Thời hạn đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Bùi Viết Minh Quân theo quy định.

Trước đó, khoảng 8 giờ sáng 9/9, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đak Đoa, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã đọc quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, bắt tạm giam thẩm phán Bùi Viết Minh Quân để điều tra về hành vi nhận hối lộ theo khoản 1 điều 354 Bộ Luật Hình sự 2015.

Ông Bùi Viết Minh Quân bị bắt về hành vi nhận hối lộ số tiền 70 triệu đồng liên quan vụ án xét xử dân sự khi đang là Thẩm phán tại Tòa án nhân dân huyện Ia Pa.

Chiều cùng ngày, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai cũng tạm đình chỉ công tác đối với thẩm phán Bùi Viết Minh Quân theo kiến nghị của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Ông Bùi Viết Minh Quân từng làm Thư ký Tòa án nhân dân huyện Đăk Đoa, sau đó được điều động bổ nhiệm làm Thẩm phán Tòa án nhân dân huyện Ia Pa rồi bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Ia Pa.

Đến tháng 5/2023, Thẩm phán Bùi Viết Minh Quân được điều động về giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Đăk Đoa./.