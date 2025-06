Bắt tạm giam Tổng giám đốc Đỗ Huy Bình

Liên quan đến vụ án sai phạm tại Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu, ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Đức Đạt (35 tuổi, trú tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định; nhân viên Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu) và Đỗ Huy Bình (45 tuổi, trú tại Quận 4, TPHCM) để điều tra, xử lý về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can Huỳnh Đức Đạt (Ảnh: Công an Bạc Liêu).

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, Huỳnh Đức Đạt đã có hành vi vi phạm không đảm bảo công bằng, minh bạch trong quá trình đấu thầu, tạo điều kiện cho liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại T&T Hà Nội và Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D trúng thầu, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 23 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can Đỗ Huy Bình (Ảnh: Công an Bạc Liêu).

Đối với Đỗ Huy Bình, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần ETS Việt Nam trực tiếp ký hồ sơ kỹ thuật, tạo điều kiện cho Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại T&T Hà Nội và Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D trúng thầu, gây thiệt hại.