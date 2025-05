Bắt tạm giam “tú bà“ Nguyễn Thị Thành và người đàn ông

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Thành về hành vi Chứa mại dâm quy định tại Điều 327 Bộ luật hình sự; ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Bế Văn Tư và Lò Văn Đông về hành vi Môi giới mại dâm theo quy định tại Điều 328 Bộ luật hình sự.

Trước đó, hồi 21 giờ 30 phút ngày 13/5/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an xã Quảng Chính kiểm tra hành chính tại Nhà nghỉ Đinh Khái do Nguyễn Thị Thành, sinh năm 1969, trú tại Thôn 4, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh làm chủ, phát hiện 02 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Các đối tượng Nguyễn Thị Thành, Bế Văn Tư và Lò Văn Đông (từ trái sang phải). Ảnh: CA Quảng Ninh

Căn cứ lời khai ban đầu, Cơ quan Công an xác định Nguyễn Thị Thành là người trực tiếp điều hành hoạt động chứa mại dâm tại cơ sở này.

Nhà nghỉ Đinh Khái do Nguyễn Thị Thành đứng tên và điều hành mọi hoạt động mua bán dâm. Khi khách có nhu cầu mua dâm Thành bố trí khách mua dâm vào các phòng, sau đó liên hệ với Bế Văn Tư, sinh năm 1992, trú tại thôn 8, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh là người quản lý nhóm gái bán dâm báo có khách muốn mua dâm, Tư chỉ đạo Lò Văn Đông, sinh năm 2002, trú tại Đội 4, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên chở gái bán dâm đến Nhà nghỉ Đinh Khái phục vụ khách mua dâm.

Mỗi lượt mua dâm, Nguyễn Thị Thành thu của khách 600.000 đồng/lượt, trong đó Thành hưởng 200.000 đồng, phần còn lại chia cho Bế Văn Tư và gái bán dâm.

Hiện vụ án vẫn đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.