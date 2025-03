Bắt thêm 7 giám đốc trong đường dây mua bán hóa đơn gần 4.500 tỷ đồng

Ngày 22/3, Công an TPHCM cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 10 bị can về tội “ Mua bán hóa đơn trái phép ” tại TPHCM và các tỉnh, thành trên cả nước.

Các bị can gồm: Đinh Ngọc Anh, Nguyễn Ngọc Dung (Giám đốc Công ty Hiệp Phát, Công ty Hiệp Phát Châu Phú); Nguyễn Thế Hùng (Giám đốc Công ty TNHH Phú Nguyễn); Quách Quốc Thịnh (Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuyên Sáng); Nguyễn Thị Vân (Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Kmax); Lê Trường Sơn (nhân viên Công ty TNHH Khánh Giang), Huỳnh Phú Gia (Giám đốc Công ty TNHH Khánh Giang); Hà Thị Thòa, Hoàng Văn Tuất (Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ vận tải Hoàng Thảo Linh) và Phạm Công Tùng (Giám đốc Công ty TNHH Môi Trường Công Nghệ Ánh Dương).

Công an tống đạt quyết định đối với bị can trong đường dây mua bán hóa đơn. Ảnh: Công an cung cấp.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định 10 bị can này mua bán hơn 1.500 tờ hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), với doanh số trên 200 tỷ đồng, thuế GTGT trên 20 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã thu hồi số tiền trên 5 tỷ đồng.

Đây là kết quả mở rộng điều tra đường dây mua bán hóa đơn khống giá trị gần 4.500 tỷ đồng do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang (52 tuổi) cầm đầu.

Từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn, Trang đã cấu kết với Hoàng Ngọc Phượng Trân (em ruột của Trang) và các đối tượng là người thân trong gia đình, sử dụng chứng minh nhân dân, căn cước công dân của người thân quen hoặc mua trôi nổi tại các tiệm cầm đồ và mua lại các pháp nhân.

Sau đó, Trang thuê bị can Ngô Thị Bích Thủy làm dịch vụ thành lập các công ty "ma" nhằm mục đích hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT cho nhiều đối tượng, thu lợi bất chính cho cá nhân và đồng phạm.

Cơ quan công an đã khởi tố 76 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn. Ảnh: Công an cung cấp.

Kết quả đấu tranh xác định, Trang và đồng phạm đã thành lập, sử dụng 41 công ty "ma" , bán trái phép 35.273 hóa đơn GTGT cho 6.476 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau tại 52 tỉnh, thành trên cả nước với tổng trị giá hơn 4.424 tỷ đồng; số tiền thu lợi bất chính trên 60 tỷ đồng.

Đến nay, Công an TPHCM đã khởi tố 76 bị can, thu hồi số tiền khoảng 60 tỷ đồng thu lợi bất chính và khắc phục về hành vi trốn thuế .

Vụ việc đang được công an mở rộng điều tra.