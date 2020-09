Bất thường gói mua sắm thiết bị y tế tiền 'chục tỷ' ở Hà Tĩnh

Theo công an, từ tháng 8-12/2018, Công ty CP Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh do bà Mai Thị Hoa làm giám đốc đã mua 4 bộ máy giặt, máy sấy công nghiệp của Công ty CP The One Việt Nam (trụ sở tại Hà Nội) với giá hơn 2 tỷ đồng (1 bộ máy giặt, máy sấy có giá hơn 523 triệu đồng đã bao gồm thuế GTGT) nhưng không lấy hóa đơn GTGT. Để nâng khống giá trị và hợp thức đầu vào, Công ty CP Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh đã ký hợp đồng với Công ty CP thiết bị y tế Bảo Anh (địa chỉ tại Hà Nội) mua 4 bộ máy giặt, máy sấy trên với giá trị 10 tỷ đồng (đã tính thuế GTGT).

Sau đó, Công ty CP Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh bán 4 bộ máy giặt, máy sấy công nghiệp này cho 4 bệnh viện tuyến huyện ở Hà Tĩnh với giá 12 tỷ đồng, gồm: BVĐK huyện Đức Thọ, Hương Sơn, Thạch Hà và Can Lộc. Đến tháng 7/2020, khi Phòng CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành điều tra thì bà Hoa đã liên hệ với Công ty CP The One Việt Nam hợp thức hóa hồ sơ mua gói thiết bị y tế nói trên nhưng bị công ty này từ chối.

Làm việc với cơ quan điều tra, Công ty CP The One Việt Nam xác nhận chưa từng mua bán gì với Công ty CP thiết bị y tế Bảo Anh. Cả 4 bộ thiết bị máy giặt, máy sấy công nghiệp đều được nhân viên Công ty CP The One Việt Nam trực tiếp vận chuyển và lắp đặt tại 4 bệnh viện tuyến huyện ở Hà Tĩnh theo hợp đồng mua bán với Công ty CP Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh.

Ngoài 4 bệnh viện nêu trên, năm 2019, Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Xuân cũng mua 1 bộ máy giặt, máy sấy công nghiệp từ Công ty CP Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh với giá hơn 2,5 tỷ đồng. Mới đây Công an Hà Tĩnh yêu cầu cục thuế tỉnh giám định xem hành vi của doanh nghiệp đã đủ cơ sở để kết luận trốn thuế hay chưa.

Trúng 5 gói thầu liên tiếp

Trong 2 năm 2018-2019, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt kế hoạch mua sắm trang thiết bị máy giặt, máy sấy công nghiệp cho 5 bệnh viện tuyến huyện. Nguồn kinh phí gói mua sắm trang thiết bị được trích từ ngân sách nhà nước và một phần các bệnh viện huy động từ các nguồn hợp pháp. Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt, cả 5 bệnh viện trên đã triển khai lựa chọn nhà thầu, thông báo công khai trên mạng. Nhưng chỉ có Công ty Cổ phần Đầu tư trang thiết bị Y tế Hà Tĩnh là đơn vị trúng tất cả các gói thầu trên.

Trong kết quả thông báo trúng gói thầu mua sắm máy giặt, máy sấy công nghiệp giá 3 tỷ đồng của Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ có 3 công ty tham gia đấu thầu. Tuy nhiên chỉ Công ty Cổ phần Đầu tư trang thiết bị Y tế Hà Tĩnh trúng thầu còn hai công ty kia bị loại do không đáp ứng yêu cầu về năng lực kinh nghiệm của hồ sơ mời thầu. “Thời điểm đó thủ tục làm đầy đủ công khai bán trên mạng 10 ngày và có 3 công ty tham gia đấu thầu. Máy được mua với giá 3 tỷ đồng, phục vụ tốt trong bệnh viện”, ông Trần Văn Nhân - Phó GĐ Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ nói.

Cùng ngày trúng gói thầu mua sắm thiết bị tại BVĐK huyện Đức Thọ, Công ty cổ phần Đầu tư trang thiết bị Y tế Hà Tĩnh cũng trúng thầu với giá 3 tỷ đồng…

Làm việc với Tiền Phong, lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết gói mua sắm trang thiết bị máy giặt, máy sấy công nghiệp do các bệnh viện huyện làm chủ đầu tư, không thông qua sở nên “ sở không biết”.