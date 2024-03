Bắt tổng giám đốc một công ty vàng bạc đá quý

Tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình ngày 7-3 cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Ngọc Tý (SN 1985, ngụ phường Thiệu Khánh, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn vàng bạc đá quý ATV để điều tra về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Vũ Ngọc Tý, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn vàng bạc đá quý ATV tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, khoảng đầu năm 2020, Vũ Ngọc Tý "nổ" bản thân có mối quan hệ họ hàng với một số lãnh đạo cấp cao của Chính phủ và các bộ, ban, ngành trung ương nên đã có được 6,8 ha đất có giá trị cao tại phường Đông Thành, TP Ninh Bình.

Với thủ đoạn trên, Tý đã đề nghị ông L.H.Th. (ngụ phường Tân Thành, TP Ninh Bình) đưa 5,6 tỉ đồng để đi "ngoại giao" và nộp thuế thì sẽ được Tý chia cho 1,5 ha đất.

Tin tưởng Vũ Ngọc Tý, ông Th. đã nhiều lần chuyển tiền với tổng số tiền lên tới 8,2 tỉ đồng. Sau đó, ông Th. được Tý đưa cho 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Biết mình bị lừa, ông Th. đã trình báo công an.

Cũng theo Công an tỉnh Ninh Bình, hiện Vũ Ngọc Tý đang chấp hành Bản án treo có thời hạn 36 tháng, thời gian thử thách 60 tháng (từ ngày 27-5-2022) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.