Bắt Trần Thị Thu Phương

Sáng 16/11, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, vào 4 ngày trước, chị H. T T. T (26 tuổi, trú phường Bình Phước) đi làm về thì phát hiện một số nữ trang trong phòng ngủ bị mất nên chị đến Công an phường trình báo vụ việc.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Bình Phước cử Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm xuống hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh.

Theo khai báo ban đầu của bị hại, số tài sản bị mất gồm: 1 dây chuyền bạch kim, 1 nhẫn vàng, 1 nhẫn bạch kim hột xoàn và 1 lắc tay bạch kim hột xoàn, tổng trị giá khoảng 335 triệu đồng.

Qua rà soát, sàng lọc đối tượng nghi vấn, Công an phường tiến hành mời làm việc với Trần Thị Thu Phương (Sinh năm 1996, trú tại xã Vĩnh Thuận Đông, tỉnh Hậu Giang).

Đối tượng Trần Thị Thu Phương tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Mặc dù ban đầu Trần Thị Thu Phương không khai nhận hành vi phạm tội của mình nhưng bằng kinh nghiệm sắc bén của cán bộ Công an phường cùng những chứng cứ thu thập được, đối tượng Phương đã cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai của Phương, do có quen biết với gia đình chị T. nên khoảng 13h30' ngày 12/11, Phương đến làm công lau dọn nhà cho chị T. Quá trình lau dọn, Phương lẻn vào trong phòng ngủ lục tìm và lấy trộm số nữ trang nêu trên.

Sau đó, Phương cất giấu trong túi áo rồi tiếp tục hoàn thành công việc xong mới đi về. Trên đường về, Phương đến tiệm vàng Kim Hương 5 bán số tài sản lấy trộm được nhưng tiệm vàng chỉ thu mua 1 nhẫn vàng với số tiền 21.975.000 đồng.

Công an phường phối hợp các cơ quan chức năng thu giữ tang vật của vụ án (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Số tài sản còn lại Phương gói trong khẩu trang y tế rồi mang về cất giấu trong bụi cây tại hẻm 1048, khu phố Tân Thiện, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai.

Căn cứ lời khai của Phương, Công an phường phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 9 và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh tiến hành thu giữ tang vật tại địa điểm mà đối tượng cất giấu.

Hiện, Công an phường Bình Phước đã lập hồ sơ, tiếp tục phối hợp các Phòng nghiệp vụ để xử lý theo quy định của pháp luật.