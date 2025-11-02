Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt Vì San U sinh năm 2000

02-11-2025 - 16:59 PM | Xã hội

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố, tạm giam hai bị can Vì San U và Nguyễn Thanh Nam về các tội danh liên quan đến ma túy.

Ngày 2/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với hai đối tượng.

Cụ thể, Vì San U (sinh năm 2000, trú thôn Làng Chè, xã Sơn Kim 2) bị khởi tố về hai tội danh là "Mua bán trái phép chất ma tuý" (khoản 1, Điều 251) và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" (khoản 1, Điều 255). Nguyễn Thanh Nam (sinh năm 1990, trú thôn Nam Nhe, xã Sơn Tây) bị khởi tố về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" (khoản 1, Điều 255 Bộ Luật Hình sự).

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 27/10/2025, tại thôn Làng Chè, Công an xã Sơn Kim 2 phối hợp với Phòng CSĐTTP về Ma túy và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã bắt quả tang Vì San U tàng trữ 34 viên hồng phiến.

Vì San U (trái) và Nguyễn Thanh Nam - Ảnh:CA Hà Tĩnh

U khai mua số ma túy này với giá 3 triệu đồng để sử dụng và bán lại kiếm lời. Ngay sau khi mua, U đã bán 02 viên cho Nguyễn Thanh Nam và cùng Nam sử dụng thêm 01 viên ma túy tại nhà riêng của Nam.

Đáng chú ý, Vì San U là đối tượng đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và đang nằm trong diện quản lý của địa phương. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trang Anh

