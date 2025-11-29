Bầu trời chìm trong bụi mịn, dân Hà Nội cảm thấy ngột ngạt vì ô nhiễm và rét khô

Những ngày qua Hà Nội bước vào trạng thái rét khô, nhiệt độ ban ngày khoảng 19-25°C, trong khi ban đêm và sáng sớm giảm xuống chỉ còn 12-14°C. Sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm, lên tới hơn 7-11°C, khiến không khí càng trở nên hanh khô, kết hợp với nghịch nhiệt làm bụi mịn khó khuếch tán. Đây cũng là nguyên nhân khiến tình trạng ô nhiễm những ngày này trở nên khó chịu hơn với người dân. (Trong ảnh khu vực ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến và Hà Đông bị bao phủ bởi sương mù và bụi mịn sáng 29/11).