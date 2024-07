Báu vật tỷ đô của Việt Nam sắp phá kỷ lục về giá, dễ vượt đích 5 tỷ USD trong năm nay

Ảnh minh họa.

Theo số liệu ước tính của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), tháng 6/2024, Việt Nam xuất khẩu 85 nghìn tấn cà phê, trị giá 382 triệu USD, tăng 7,1% về lượng và tăng 12,5% về trị giá so với tháng 5/2024, so với tháng 6/2023 giảm 40% về lượng nhưng tăng 0,4% về trị giá.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu cà phê ước đạt 902 nghìn tấn, trị giá 3,22 tỷ USD, giảm 10,6% về lượng, nhưng tăng 34,5% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá bình quân xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt mức 4.489 USD/tấn trong tháng 6/2024, tăng 5% so với tháng 5/2024 và tăng 67,3% so với tháng 6/2023. Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, giá bình quân xuất khẩu cà phê của Việt Nam ước đạt mức 3.570 USD/tấn, tăng 50,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục tăng mạnh. Đồng thời, đà tăng này còn được nhiều nhà phân tích dự báo còn có thể duy trì trong những phiên giao dịch tiếp theo. Cụ thể, giá robusta kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn London tăng 99 USD, tương đương 2,2% chốt ở 4.576 USD/tấn, sau khi đạt mức cao kỷ lục 4.681 USD/tấn. Trong khi đó, giá cà phê arabica giao cùng kỳ hạn trên sàn New York tăng 0,5% ở mức 244,85 US cent/lb.

Tương tự, giá cà phê tại thị trường trong nước ghi nhận mức tăng hơn 2.000 đồng. Theo đó, tại Đắk Lắk, Gia Lai và Đắk Nông đang giao dịch cùng mức 128.000 đồng/kg. Riêng tỉnh Lâm Đồng giao dịch thấp hơn ở mức 127.400 đồng/kg.

Giá cà phê liên tục tăng do lo ngại điều kiện khô hạn hơn bình thường có thể ảnh hướng đến xấu đến cây cà phê của Việt Nam và Brazil gây căng thẳng nguồn cung. Theo Hiệp hội Cà phê và Ca cao Việt Nam (Vicofa), yếu tố thời tiết không thuận lợi kết hợp với sự bùng phát của rệp sáp cùng nhện đỏ sẽ làm giảm sản lượng vụ Robusta tiếp theo ở Việt Nam từ 15% đến 20%.

Vicofa ước tính, sản lượng cà phê Robusta vụ 2023/2024 là khoảng 26,7 triệu bao, vụ mùa tiếp theo 2024/2025 của Việt Nam sẽ ở mức từ 21,40 đến 22,70 triệu bao. Con số này thấp hơn đáng kể so với dự báo sơ bộ của Volcafe trước đây là 24 triệu bao và thấp hơn nhiều so với ước tính của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã đưa ra mới đây là 27,85 triệu bao. 

Ngoài ra, vẫn còn nhiều yếu tố hỗ trợ giá cà phê tăng cao, đơn cử như nhu cầu cà phê từ các nhà nhập khẩu châu Âu tăng do xu hướng tích trữ hàng tồn kho trước thời hạn tuân thủ các tiêu chuẩn Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR). Cùng với đó là kho hàng của doanh nghiệp gần như cạn, trong khi tháng 10 mới bước vào vụ thu hoạch mới.

Với đà tăng này của giá cà phê, nhiều chuyên gia và doanh nhiệp cà phê dự kiến, giá mặt hàng tỷ đô này sẽ sớm vượt đỉnh lịch sử 134.000 đồng/kg - từng được ghi nhận vào cuối tháng 4/2024. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự báo năm 2024, kim ngạch xuất khẩu cà phê chắc chắn sẽ vượt trên 5 tỉ USD, thậm chí có thể lên tới 6 tỉ USD - mức cao nhất trong lịch sử.