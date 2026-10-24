Bẫy lừa đảo từ những tấm thiệp cưới gửi qua mạng

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hưng Yên, cùng với sự phát triển của công nghệ số, việc gửi thiệp mời đám cưới qua Facebook, Zalo ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, lợi dụng hình thức giao tiếp quen thuộc này, các đối tượng lừa đảo đã giả danh người thân, bạn bè để gửi thiệp cưới điện tử kèm đường link độc hại, nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm quyền kiểm soát tài khoản mạng xã hội và chiếm đoạt tài sản của người dân.

Thủ đoạn của các đối tượng là tạo tài khoản mạng xã hội giả mạo hoặc chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook, Zalo của người khác, sau đó gửi tin nhắn đến bạn bè, người thân với nội dung như: “Thiệp cưới của mình nhé!”, “Mời bạn đến chung vui cùng gia đình”, “Bấm vào đây để xem thiệp cưới” hoặc “Xác nhận tham dự đám cưới giúp mình nhé!”.

Nguồn: Cổng TTĐT Công an tỉnh Hưng Yên

Do tin nhắn được gửi từ tài khoản mang tên, hình ảnh của người quen, nhiều người dễ mất cảnh giác và truy cập đường link mà không kiểm tra, xác minh.

Khi truy cập, người dùng có thể bị chuyển hướng đến website giả mạo, yêu cầu đăng nhập Facebook, cung cấp số điện thoại, mật khẩu hoặc mã OTP để xem thiệp cưới. Nếu thực hiện theo hướng dẫn, nạn nhân có nguy cơ bị đánh cắp thông tin, chiếm quyền sử dụng tài khoản.

Nguy hiểm hơn, một số đường link còn dẫn dụ người dùng tải ứng dụng chứa mã độc, yêu cầu cấp quyền truy cập tin nhắn, danh bạ hoặc quyền trợ năng trên điện thoại. Từ đó, đối tượng có thể thu thập dữ liệu cá nhân, theo dõi hoạt động và tìm cách chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Những dấu hiệu nhận biết cần đặc biệt cảnh giác

Người dân cần thận trọng khi nhận được thiệp cưới điện tử kèm đường link không rõ nguồn gốc, kể cả khi tin nhắn được gửi từ tài khoản của người quen.

Dấu hiệu đáng ngờ thường gặp là đường link có tên miền lạ, chứa ký tự bất thường; website yêu cầu đăng nhập tài khoản mạng xã hội, cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin ngân hàng chỉ để xem thiệp cưới.

Ngoài ra, các đối tượng thường liên tục thúc giục người nhận nhấn vào đường link, xác nhận tham dự ngay hoặc tải ứng dụng để xem đầy đủ thông tin lễ cưới. Tài khoản gửi tin nhắn có thể xuất hiện những biểu hiện bất thường như cách xưng hô khác lạ, gửi tin nhắn hàng loạt, né tránh cuộc gọi hoặc không thể xác nhận thông tin khi được hỏi lại.

Đáng lưu ý, không phải mọi thiệp cưới điện tử đều tiềm ẩn nguy hiểm. Tuy nhiên, việc truy cập trang web giả mạo, cung cấp thông tin bảo mật hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc có thể khiến người dùng đối mặt với nguy cơ mất tài khoản, lộ dữ liệu cá nhân và thiệt hại tài sản.

Trước thủ đoạn trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động xác minh thông tin trước khi thực hiện các thao tác trên không gian mạng.

Khi nhận được thiệp cưới điện tử có dấu hiệu nghi vấn, cần liên hệ trực tiếp với người gửi qua số điện thoại hoặc kênh liên lạc độc lập để kiểm tra. Tuyệt đối không truy cập đường link đáng ngờ, không tải ứng dụng không rõ nguồn gốc và không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng cho các website chưa được xác thực.