BCG Land đặt mục tiêu doanh thu 2024 tăng trưởng gấp 3 lần

Ngày 25/4, Công ty CP BCG Land (UPCoM: BCR) – công ty thành viên phụ trách mảng bất động sản của Tập đoàn Bamboo Capital (HoSE: BCG) đã tổ chức thành công phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo hình thức trực tuyến.

Năm 2023 thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là việc tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng gặp nhiều trở ngại, buộc BCG Land phải giãn tiến độ một số dự án trọng tâm như Hoian D’Or và Malibu Hội An hay King Crown Infinity. Tình hình thị trường năm 2023 khá trầm lắng khiến BCG Land đã phải linh hoạt thay đổi chiến lược kinh doanh từ mở rộng sang phòng thủ.

Điều này dẫn đến kế hoạch bàn giao bị ảnh hưởng và không đạt kế hoạch kinh doanh đề ra, doanh thu thuần của BCG Land trong năm 2023 giảm gần 17% so với năm 2022, chỉ đạt 26,4% kế hoạch năm.

Nhận định trong năm 2024 thị trường bất động sản sẽ có sự hồi phục tích cực, BCG Land trình ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu thuần tăng mạnh lên gần 2.190 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 424 tỷ đồng, lần lượt tăng gấp 2,3 lần và 3,1 lần so với năm 2023.

Phần lớn kế hoạch doanh thu đến từ việc bàn giao toàn bộ khối condotel và villa thuộc dự án Malibu Hội An; phần còn lại nhờ phân khu shophouse của dự án Hoian d’Or sẽ được hoàn thiện, bàn giao và ghi nhận doanh thu trong năm 2024. Các hoạt động M&A cũng sẽ được BCG Land xem xét để duy trì, kiến tạo danh mục dự án chiến lược.

Đại hội đồng cổ đông 2024 của BCG Land đã thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Bùi Thiện Phương Đông. Đại hội bầu bổ sung ông Nguyễn Thanh Hùng và Phạm Đại Nghĩa vào vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. Ông Vũ Xuân Chiến được bầu làm Thành viên HĐQT độc lập.

Ngoài mảng bất động sản nhà ở và nghỉ dưỡng, thời gian tới BCG Land sẽ tiếp tục tập trung nghiên cứu và phát triển cho ra dòng sản phẩm bất động sản khu công nghiệp, dịch vụ đô thị xanh.

Theo đó, trước mắt BCG Land sẽ hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết để triển khai khu công nghiệp Cát Trinh tại Bình Định (368 ha); khu công nghiệp Đại Ngãi tại Sóc Trăng (giai đoạn 1: 195 ha), tiếp tục hoàn thiện thủ tục đầu tư tại khu công nghiệp - dịch vụ đô thị La Sơn tại Thừa Thiên Huế (1.000 ha) và dự án khu công nghiệp - dịch vụ đô thị Trần Đề tại Sóc Trăng (850 ha).

Với các danh mục các dự án đã và đang xúc tiến, trong 5 năm tới, tổng quỹ đất của BCG Land dự kiến sẽ tăng lênkhoảng 5.080 ha, trong đó nhóm bất động sản nhà ở chiếm khoảng 10%, nhóm bất động sản du lịch nghỉ dưỡng (20%), đô thị vệ tinh (70%).

Với tỷ lệ tăng trưởng bình quân mỗi năm là 69%, doanh thu giai đoạn 2024 - 2028 của BCG Land ước tính tăng từ 2.190 tỷ đồng lên hơn 17.546 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt hơn 3.300 tỷ đồng năm 2028, tương ứng tỷ lệ tăng bình quân năm là 67%. Đóng góp vào doanh thu giai đoạn này, ngoài các dự án Malibu Hội An, Hoian d’Or, King Crown Infinity, sẽ có thêm các dự án bất động sản khu đô thị và nghỉ dưỡng quy mô lớn như Casa Marina Premium, Casa Marina Mũi Né, Helios Village, King Crown City,…

Đáng chú ý, để thực hiện kế hoạch kinh doanh “tham vọng”, ĐHĐCĐ BCG Land đã thông qua kế hoạch tăng vốn của Công ty. Đầu tiên, BCG Land sẽ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 3% tương đương với số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 13,8 triệu cổ phiếu. Sau đó, Công ty có kế hoạch chào bán riêng lẻ 280 triệu cổ phiếu với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu (tỷ lệ 61%). Nếu thực hiện thành công đợt phát hành theo kế hoạch, vốn điều lệ của BCG Land sẽ tăng từ 4.600 tỷ đồng lên 7.538 tỷ đồng.

Về kế hoạch chào bán 280 triệu cổ phiếu riêng lẻ, Ban lãnh đạo BCG Land cho biết hiện tại Công ty nhận được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư trong và ngoài nước. BCG Land và các nhà đầu tư này đang có những trao đổi ban đầu và kỳ vọng sẽ sớm có kết quả tích cực để chia sẻ đến cổ đông.

Để triển khai các dự án lớn trong danh mục đầu tư, BCG Land phải triển khai kế hoạch tăng vốn song song. Công ty đặt lộ trình và mục tiêu đến năm 2028, nâng quy mô vốn điều lệ lên khoảng 16.000 tỷ đồng, tổng vốn chủ sở hữu ước đạt 26.000 tỷ đồng và tổng tài sản 57.000 tỷ đồng. Qua đó đưa BCG Land lọt Top 5 doanh nghiệp phát triển bất động sản hàng đầu tại Việt Nam.

Trả lời cổ đông về việc Công ty có đang gặp khó khăn với việc trả lãi và gốc trái phiếu hay không, Ban lãnh đạo BCG Land cho biết với định hướng kiểm soát cấu trúc tài chính ở ngưỡng an toàn cùng với sự hỗ trợ tích cực từ hệ sinh thái Tập đoàn Bamboo Capital, đến thời điểm hiện tại, BCG Land vẫn đảm bảo việc thanh toán lãi cho các trái chủ. Về phần gốc trái phiếu đã xin gia hạn thanh toán đến năm 2026 nên công ty không bị áp lực cho việc thanh toán gốc trong thời gian này.

Cùng ngày diễn ra phiên họp ĐHĐCĐ, BCG Land vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2024. Kết quả kinh doanh quý 1 của Công ty khá tích cực. Cụ thể, quý 1 năm 2024, doanh thu thuần đạt 209,9 tỷ đồng, tăng 22 lần so với cùng kỳ, qua đó kéo lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty lên 20,2 tỷ đồng, tăng 40,6% so với cùng kỳ. Kết quả kinh doanh của công ty cải thiện rõ rệt trong giai đoạn bàn giao các dự án trọng điểm. Cụ thể, trong quý 1, công ty đã bàn giao 55 căn condotel và 1 căn villa từ dự án Malibu Hội An.

Bên cạnh đó, tổng nợ phải trả của BCG Land giảm 121,4 tỷ về mức 5.981 tỷ đồng, qua đó làm tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu tiếp tục giảm về mức 1,01 lần, thấp hơn so với 1,03 lần ở thời điểm đầu năm.