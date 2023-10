BCTC quý 3/2023 ngày 21/10: Loạt công ty chứng khoán, BĐS, ngân hàng, bán lẻ... lớn tấp nập công bố

Những doanh nghiệp mới công bố BCTC ngày 21/10:

CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEF) - một công ty con của tập đoàn Vingroup ghi nhận lãi sau thuế 145 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận của công ty đến chủ yếu từ hoạt động tài chính.

 CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) báo lợi nhuận giảm 85% còn 141 tỷ đồng do năm trước doanh nghiệp lãi lớn từ việc chuyển nhượng công ty. Doanh thu thuần trong quý vừa qua của Phát Đạt trong kỳ là 355 tỷ đồng, gấp 32 lần cùng kỳ và chủ yếu là doanh số chuyển nhượng bất động sản.

CTCP Đầu tư Nam Long (NLG) công bố báo cáo tài chính quý 3/2023 với doanh thu giảm gần 60% còn 357 tỷ đồng. Kết quả cuối cùng, Nam Long chỉ thu về 3,2 tỷ đồng lãi trước thuế, giảm 96% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhờ có khoản 80,7 tỷ tiền thuế được hoãn lại, doanh nghiệp đã báo khoản lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 66,3 tỷ đồng, gấp 8 lần cùng kỳ năm trước.

Chứng khoán VNDirect (VND) ghi nhận lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2023 đạt 1.490 tỷ đồng, giảm 13% so với năm trước. Tuy nhiên, trong quý 3, công ty chứng khoán này lãi trước thuế 788 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 579% so với cùng kỳ năm trước.

 Chứng khoán VPS ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2023 nhích nhẹ 1% so với cùng kỳ năm trước lên 332 tỷ đồng.

 Chứng khoán TP HCM (HCM) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2023 tăng khoảng 29% lên 266 tỷ đồng.

Trong khi đó, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) báo lãi trước thuế 184 tỷ đồng trong quý 3 vừa qua, tăng trưởng 150% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của VCBS tăng 147% lên 410 tỷ đồng.



Vietinbank Securities (CTS) cũng ghi nhận mức lợi nhuận cao gấp gần 5 lần cùng kỳ, đạt 65 tỷ đồng trong quý 3/2023. Nhờ đó, lãi trước thuế 9 tháng đạt 173 tỷ đồng, tăng trưởng 101%.

TPBank (TPB) lãi trước thuế quý 3/2023 giảm 26% còn 1.575 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, ngân hàng này báo lãi 4.959 tỷ đồng, giảm 16%.

Quý 3/2023, LPBank (LPB) ghi nhận lãi trước thuế tăng nhẹ 1% lên 1.241 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, ngân hàng này lãi 3.687 tỷ đồng, giảm 24%.

CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 313 tỷ đồng, giảm 5% và lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng đầu năm đạt 1.693 tỷ đồng, giảm 2%.

Đạm Hà Bắc (DHB) báo lỗ 309 tỷ trong quý 3 và 788 tỷ trong 9 tháng đầu năm.



Hai công ty vận tải biển báo lỗ. CTCP Vận tải biển Bắc - Nosco (NOS) lỗ 40 tỷ trong quý 3, lũy kế 9 tháng lỗ 170 tỷ đồng. Hàng hải Đông Đô (DDM) lỗ 23 tỷ trong quý 3 và 70 tỷ trong 9 tháng.



LNTT Thủy điện Hủa Na (HNA) giảm 61% trong quý 3 và 63% trong 9 tháng đầu năm.

Bốn doanh nghiệp trong ngành dệt may đã báo cáo khoản lợi nhuận giảm trong quý vừa qua, trong đó bao gồm Dệt may Thành Công (TCM), May Hưng Yên (HUG), Dệt may Huế (HDM) và Hòa Thọ (HTG).

Kido Group (KDC) báo lãi quý 3/2023 gần gấp đôi so với cùng kỳ, đạt 115 tỷ đồng.

EVN Finance (EVF) ghi nhận lợi nhuận quý 3/2023 tăng 46% lên 143 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, công ty lãi 343 tỷ đồng, tăng 3%.

