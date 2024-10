BCTC quý 3/2024 sáng ngày 23/10: Loạt doanh nghiệp ồ ạt công bố, nhiều kết quả bất ngờ

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 3/2024 ngày 23/10:

Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DNH) ghi nhận lãi trước thuế quý 3 giảm 11% đạt hơn 348 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, DNH lãi 615 tỷ, giảm 48% so với cùng kỳ.

The PAN Group (PAN) ghi nhận LNTT quý 3 đạt 361 tỷ, tăng 66% và LNTT 9 tháng đầu năm đạt 822 tỷ, tăng 54% so với cùng kỳ.

KienlongBank (KLB) lãi trước thuế 209 tỷ trong quý 3, giảm 12% và 761 tỷ trong 9 tháng đầu năm, tăng 19%.

Khử trùng Việt Nam (VFG) lãi trước thuế quý 3 tăng 146% đạt 205 tỷ, 9 tháng đầu năm tăng 86% đạt 418 tỷ.

VIMID (VVS) báo lãi trước thuế quý 3 gần 53 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 5 tỷ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, VIMID lãi trước thuế gần 78 tỷ, gấp 16 lần cùng kỳ.

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ) công bố kết quả kinh doanh quý 3/2024 với doanh thu 7.225 tỷ đồng, tăng 3,3% so với năm trước. Trừ chi phí, PNJ mang về 318 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế tăng 1,6% so với năm ngoái. Tuy nhiên, do số thuế công ty phải nộp tăng gần 70% khiến lợi nhuận sau thuế giảm 15% còn 215 tỷ đồng.

