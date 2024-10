PNJ ghi nhận doanh thu 7.130 tỷ đồng trong quý III

Theo báo cáo vừa công bố, trong quý III/2024, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.130 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 216 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp trung bình trong quý III năm 2024 đạt 17,5%, tăng so với mức 17,3% cùng kỳ năm 2023. Quý III/2024, kênh trang sức bán lẻ tăng trưởng tích cực với mức tăng 20,1% so với cùng kỳ, chiếm 69,8% trong cơ cấu doanh thu trong khi đó doanh thu vàng 24K giảm 46% so với cùng kỳ.

Theo đó, lũy kế 9 tháng đầu năm 2024 PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 29.242 tỷ đồng (tăng 25,1% so với cùng kỳ), và lợi nhuận sau thuế đạt 1.382 tỷ đồng.

Báo cáo kinh doanh của PNJ cũng thể hiện doanh thu tăng trưởng đều ở các kênh. Doanh thu trang sức bán lẻ tăng 15,9% trong 9 tháng đầu năm nhờ khai thác hiệu quả các phân khúc thị trường, phát triển mạng lưới cửa hàng và các chiến dịch marketing đa dạng; số lượng khách hàng mới và khách hàng cũ tiếp tục tăng trưởng. Đồng thời, doanh thu kênh sỉ ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 30,2% nhờ vào nhu cầu của khách hàng dịch chuyển về các nhà sản xuất uy tín.

PNJ triển khai nâng cao năng lực vận hành trong sản xuất (Ảnh: Việt Hùng)

Lũy kế 9 tháng năm 2024, biên lợi nhuận gộp trung bình đạt 16,7%, giảm so với mức 18,4% cùng kỳ năm 2023. Trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, biên lợi nhuận gộp trung bình được duy trì ở mức khá nhờ vào các yếu tố như: (i) mức biên lợi nhuận ổn định của kênh lẻ và sỉ; (ii) triển khai hiệu quả các biện pháp tối ưu nguồn lực và nâng cao năng lực vận hành trong sản xuất, bù trừ cho sự giảm lợi nhuận gộp do tăng tỷ trọng từ vàng 24K trong cơ cấu doanh thu.

Bên cạnh đó, PNJ liên tục gia tăng sự hiện diện, mức độ gợi nhớ thương hiệu và tương tác với khách hàng thông qua việc mở rộng mạng lưới cửa hàng. Trong 9 tháng đầu năm nay, PNJ đã nâng tổng số lên 418 cửa hàng phủ khắp 57 tỉnh thành.

Ngoài ra, công ty cũng trình làng nhiều bộ sưu tập mới và đa dạng danh mục sản phẩm theo hướng may đo riêng cho từng phân khúc khách hàng tuỳ theo nhu cầu, phong cách, sở thích. PNJ không ngừng nâng cấp không gian và trải nghiệm mua sắm để xây dựng gắn kết bền chặt với nhóm khách hàng cũ, đồng thời thu hút thêm nhiều đối tượng khách hàng mới.

Chiến dịch Có nhau. Mình cưới! thu hút sự quan tâm của khách hàng (Ảnh: PNJ)

Đặc biệt, mức độ tin cậy của thương hiệu cũng được gia tăng khi PNJ tiếp tục ghi danh tại giải thưởng uy tín như: Doanh nghiệp niêm yết phi tài chính có vốn hoá lớn được nhà đầu tư yêu thích nhất năm 2024 (IR Awards); vinh danh tại giải thưởng Phát triển bền vững quốc tế JWA 2024 (hạng mục "Social Empowerment"); Top 100 Thương hiệu Giá trị nhất Việt Nam (Brand Finance công bố); Doanh nghiệp Xanh TP.HCM (UBND Thành phố trao tặng);… Đây sẽ là động lực cho công ty duy trì vị thế hệ thống bán lẻ Lifesyle lớn nhất cả nước và vươn tầm khu vực.